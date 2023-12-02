Как уберечься от мошенников: советы полиции

Чтобы не стать жертвой злоумышленников, нужно соблюдать простые правила.

Фото: facebook.com/kr.patrolpolice.gov.ua

Патрульная полиция Кривого Рога дала ряд советов гражданам, как уберечься от мошенников.

Чтобы не стать жертвой таких злоумышленников, следуйте этим простым советам:

- доверяйте только надежным источникам информации;

- обеспечьте надежную защиту своих банковских счетов (не передавайте никому свои пин-коды, используйте ограничения на снятие наличных денег);

- защитите свой компьютер и телефон надежными паролями (если злоумышленник завладеет вашими гаджетами, по крайней мере у него нет доступа к вашим социальным сетям, счетам и т.д.);

- не поддавайтесь сильным эмоциям, ведь часто за ними теряется здравый смысл (это могут быть сообщения о появлении супер выгодного предложения, или наоборот — сообщения типа «ваш сын попал в бельницу и срочно нужные деньги» и т.д.);

- не пересылайте деньги за товары, если вы не уверены в продавце (это один из самых распространенных видов мошенничества);

- имейте привычку проверять полученную информацию;

- проинформируйте советами старшее поколение и детей.

«Если вы все же стали жертвой мошенников — не медлите, звоните на 102!», - добавили в полиции.

Ранее Патрульная полиция Киева дала несколько советов, как уберечься от противоправных действий мошенников, которые используют схему – «денежная реформа».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.