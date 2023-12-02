Как уберечься от мошенников: советы полиции

Патрульная полиция Кривого Рога дала ряд советов гражданам, как уберечься от мошенников.
Чтобы не стать жертвой таких злоумышленников, следуйте этим простым советам:
- доверяйте только надежным источникам информации;
- обеспечьте надежную защиту своих банковских счетов (не передавайте никому свои пин-коды, используйте ограничения на снятие наличных денег);
- защитите свой компьютер и телефон надежными паролями (если злоумышленник завладеет вашими гаджетами, по крайней мере у него нет доступа к вашим социальным сетям, счетам и т.д.);
- не поддавайтесь сильным эмоциям, ведь часто за ними теряется здравый смысл (это могут быть сообщения о появлении супер выгодного предложения, или наоборот — сообщения типа «ваш сын попал в бельницу и срочно нужные деньги» и т.д.);
- не пересылайте деньги за товары, если вы не уверены в продавце (это один из самых распространенных видов мошенничества);
- имейте привычку проверять полученную информацию;
- проинформируйте советами старшее поколение и детей.
«Если вы все же стали жертвой мошенников — не медлите, звоните на 102!», - добавили в полиции.
Ранее Патрульная полиция Киева дала несколько советов, как уберечься от противоправных действий мошенников, которые используют схему – «денежная реформа».
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