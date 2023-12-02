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Верховный Суд высказался об обязанности обвинения приобщать во время судебного разбирательства все собранные в ходе досудебного расследования доказательства

При проведении исследований эксперт использовал заключение другой экспертизы, которая стороной обвинения не предоставлялась суду для исследования, – что решил Верховный Суд.

Необходимо ли повторное назначение следователя или прокурора в уголовном производстве, которое было выделено или объединено с другим, - позиция ВС

В этом деле суды предыдущих инстанций указали, что при выделении материалов досудебного расследования в отдельное уголовное производство необходимо снова назначить следователя и прокурора в выделенном уголовном производстве, а потому все доказательства стороны обвинения недопустимы - какую позицию занял Верховный Суд.

Чиновникам, работающим с международными донорами, будут доплачивать до половины зарплаты за такое сотрудничество

Предлагается доплачивать украинским чиновникам, выполняющим программы правительств иностранных государств и ЕС, - депутаты от «Слуги народа» внесли законопроект.

Правила определения юрисдикции регламентируются исключительно базовыми процессуальными кодексами – ХПК, ГПК и КАСУ, а не Кодексом по процедурам банкротства или Налоговым кодексом, - БП ВС

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  1. В Украине

Как уберечься от мошенников: советы полиции

21:22, 2 декабря 2023
Чтобы не стать жертвой злоумышленников, нужно соблюдать простые правила.
Как уберечься от мошенников: советы полиции
Фото: facebook.com/kr.patrolpolice.gov.ua
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Патрульная полиция Кривого Рога дала ряд советов гражданам, как уберечься от мошенников.

Чтобы не стать жертвой таких злоумышленников, следуйте этим простым советам:

- доверяйте только надежным источникам информации;

- обеспечьте надежную защиту своих банковских счетов (не передавайте никому свои пин-коды, используйте ограничения на снятие наличных денег);

- защитите свой компьютер и телефон надежными паролями (если злоумышленник завладеет вашими гаджетами, по крайней мере у него нет доступа к вашим социальным сетям, счетам и т.д.);

- не поддавайтесь сильным эмоциям, ведь часто за ними теряется здравый смысл (это могут быть сообщения о появлении супер выгодного предложения, или наоборот — сообщения типа «ваш сын попал в бельницу и срочно нужные деньги» и т.д.);

- не пересылайте деньги за товары, если вы не уверены в продавце (это один из самых распространенных видов мошенничества);

- имейте привычку проверять полученную информацию;

- проинформируйте советами старшее поколение и детей.

«Если вы все же стали жертвой мошенников — не медлите, звоните на 102!», - добавили в полиции.

Ранее Патрульная полиция Киева дала несколько советов, как уберечься от противоправных действий мошенников, которые используют схему – «денежная реформа».

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