В Киеве будут патрулировать парки и скверы, чтобы не допустить вырубку елей перед Новым годом: какие штрафы предусмотрены

За каждое самовольно срубленное хвойное дерево предусмотрен штраф, размер которого зависит от величины и местонахождение зеленого насаждения.

В Киеве начали патрулировать парки и скверы, чтобы предотвратить вырубки хвойных деревьев в предновогодний период. Нарушителям грозят штрафы. Об этом сообщает Киевзеленстрой.

В рейдах примут участие работники лесной охраны с привлечением экологической инспекции и патрульной полиции.

«В связи с тем, что в этом году новогодние праздники у нас начинаются раньше, обеспечить должную охрану наших городских лесов мы должны сейчас. Особое внимание будет уделено молодым хвойным насаждениям, которые растут вблизи автодорог и железнодорожных путей и на объектах зеленого хозяйства», – отметили в пресс-службе.

За каждое самовольно срубленное хвойное дерево предусмотрен штраф, размер которого зависит от величины и местонахождение зеленого насаждения:

в лесах – от 759 до 3432 гривен;

в черте города и других населенных пунктов – от 1152 до 1852 гривен;

в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда – от 11 495 до 52 311 гривен.

«В период новогодних праздников в бдительной охране нуждаются молодые ели, сосны, туи, можжевельники и кипарисы. В парках, скверах и других зеленых зонах столицы также усиливают меры по сохранению зеленых насаждений», – подчеркнули в Киевзеленстрое.

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