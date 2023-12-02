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Верховный Суд высказался об обязанности обвинения приобщать во время судебного разбирательства все собранные в ходе досудебного расследования доказательства

При проведении исследований эксперт использовал заключение другой экспертизы, которая стороной обвинения не предоставлялась суду для исследования, – что решил Верховный Суд.

Необходимо ли повторное назначение следователя или прокурора в уголовном производстве, которое было выделено или объединено с другим, - позиция ВС

В этом деле суды предыдущих инстанций указали, что при выделении материалов досудебного расследования в отдельное уголовное производство необходимо снова назначить следователя и прокурора в выделенном уголовном производстве, а потому все доказательства стороны обвинения недопустимы - какую позицию занял Верховный Суд.

Чиновникам, работающим с международными донорами, будут доплачивать до половины зарплаты за такое сотрудничество

Предлагается доплачивать украинским чиновникам, выполняющим программы правительств иностранных государств и ЕС, - депутаты от «Слуги народа» внесли законопроект.

Правила определения юрисдикции регламентируются исключительно базовыми процессуальными кодексами – ХПК, ГПК и КАСУ, а не Кодексом по процедурам банкротства или Налоговым кодексом, - БП ВС

Большая Палата Верховного Суда определила юрисдикцию споров, стороной в которых налогоплательщик в отношении которого возбуждено дело о банкротстве.

Верховный Суд отменил решение ВСП, которое позволило следователям и прокурорам ограничивать доступ к Реестру судебных решений

Высший совет правосудия в июле внезапно решил изменить свою же позицию и разрешил ограничивать доступ к Реестру судебных решений на основании постановления следователя или прокурора - Верховный Суд признал это решение ВСП противоправным.

  1. В Украине

В Киеве будут патрулировать парки и скверы, чтобы не допустить вырубку елей перед Новым годом: какие штрафы предусмотрены

21:01, 2 декабря 2023
За каждое самовольно срубленное хвойное дерево предусмотрен штраф, размер которого зависит от величины и местонахождение зеленого насаждения.
В Киеве будут патрулировать парки и скверы, чтобы не допустить вырубку елей перед Новым годом: какие штрафы предусмотрены
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В Киеве начали патрулировать парки и скверы, чтобы предотвратить вырубки хвойных деревьев в предновогодний период. Нарушителям грозят штрафы. Об этом сообщает Киевзеленстрой.

В рейдах примут участие работники лесной охраны с привлечением экологической инспекции и патрульной полиции.

«В связи с тем, что в этом году новогодние праздники у нас начинаются раньше, обеспечить должную охрану наших городских лесов мы должны сейчас. Особое внимание будет уделено молодым хвойным насаждениям, которые растут вблизи автодорог и железнодорожных путей и на объектах зеленого хозяйства», – отметили в пресс-службе.

За каждое самовольно срубленное хвойное дерево предусмотрен штраф, размер которого зависит от величины и местонахождение зеленого насаждения:

  • в лесах – от 759 до 3432 гривен;
  • в черте города и других населенных пунктов – от 1152 до 1852 гривен;
  • в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда – от 11 495 до 52 311 гривен.

«В период новогодних праздников в бдительной охране нуждаются молодые ели, сосны, туи, можжевельники и кипарисы. В парках, скверах и других зеленых зонах столицы также усиливают меры по сохранению зеленых насаждений», – подчеркнули в Киевзеленстрое.

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