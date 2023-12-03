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Сугробы до 5 метров: украинские полярники возле «Вернадского» выкопали 40-метровый тоннель, фото

07:42, 3 декабря 2023
На копание 40-метрового тоннеля команда потратила чуть больше недели.
Сугробы до 5 метров: украинские полярники возле «Вернадского» выкопали 40-метровый тоннель, фото
Фото: facebook.com/AntarcticCenter
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Украинским полярникам возле станции «Вернадского» из-за большого количества снега, которого выпало более 2 метров, пришлось копать большой тоннель. Об этом сообщил Национальный антарктический научный центр в Facebook.

Тоннель длиной около 40 метров и шириной в два метра украинские полярники прокопали до второго причала «джети».

«Конечно, им немного больше повезло, чем предыдущей экспедиции, ведь в этом году в районе Вернадского не было рекордных снегопадов: наибольшая высота снежного покрова достигла чуть более 2 метров (а в прошлом году – 3,5 м). Однако поработать все равно пришлось изрядно, ведь в некоторых местах высота сугробов была почти 5 метров! Длина тоннеля вышла около 40 м, а ширина – до 2 метров», - говорится в сообщении.

На такую работу команда потратила чуть больше недели, и это при том, что каждый день также расчищал снег на закрепленном за ним участке возле станции.

Отмечается, что возле Вернадского есть два причала. Первый называют «слип». Возле него хранятся лодки и установлен мощный кран, которым лодки поднимают на берег. Эту стоянку используют большинство времени (пока разрешает ледовая ситуация), и проход к ней поддерживается всегда.

Пора второго причала «джети» приходит в летний сезон, когда на станции значительно увеличивается количество морских выездов. Он удобен тем, что защищен от волн, возле него можно припарковать лодки разных типов и оставить на время, а не вынимать каждый раз из воды.

«Поскольку уже через несколько недель «Вернадского» ожидают приход «Ноосферы», то очень важно было подготовить этот причал к работе, чтобы оперативно проводить разгрузку судна. С чем команда станции успешно справилась», – добавили ученые.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

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