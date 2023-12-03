Замети до 5 метрів: українські полярники біля «Вернадського» викопали 40-метровий тунель, фото

Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати пропонують не вводити військовий облік чоловіків, які виїхали за кордон, і дозволити вільний виїзд тим, хто постійно проживає чи навчається за кордоном

Народні депутати пропонують передбачити змінами до закону про мобілізацію заборону обмеження виїзду громадян, які на законних підставах проживають чи навчаються у вишах за кордоном.

Втрачені матеріали кримінального провадження підлягають відновленню також за власною ініціативою суду, а їх відсутність не є підставою для повернення скарги – Верховний Суд

Суд апеляційної інстанції зазначивши в ухвалі про те, що суд першої інстанції позбавлений можливості самостійно відновлювати матеріали втраченого судового провадження, не врахував вимоги кримінального процесуального закону щодо порядку відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження в умовах воєнного стану.

Якщо викривач мав судимості і співпрацював з органами розслідування в інших кримінальних провадженнях, це ще не свідчить про наявність провокації – Верховний Суд

Наявність у особи судимостей, а також її співпраця з органами розслідування в інших кримінальних провадженнях, самі по собі не свідчать про наявність провокації – Верховний Суд.

Завжди є законний шлях оскарження – Верховний Суд скасував виправдувальний вирок адвокату, який намагався повернути автомобіль і дав хабар

Верховний Суд вказав, що адвокат скористався можливістю подати слідчому клопотання про повернення автомобіля, а після відмови у його задоволенні – скаргу до слідчого судді на бездіяльність слідчого, і, хоча суддя відмовив, однак це не перешкоджало подальшим правовим діям.

Пропозиція надання хабаря може виражатися не лише у конкретній сумі грошей або чітко визначеному майні – ККС ВС

Та обставина, що вартість не була остаточно визначена на момент пропозиції хабаря і залежала від встановлення якості бурштину, не змінює характеру такої пропозиції і не свідчить про неясність обвинувачення.

  1. Фото
  2. / Суспільство

Замети до 5 метрів: українські полярники біля «Вернадського» викопали 40-метровий тунель, фото

07:42, 3 грудня 2023
На копання 40-метрового тунелю команда витратила трохи більше тижня.
Замети до 5 метрів: українські полярники біля «Вернадського» викопали 40-метровий тунель, фото
Фото: facebook.com/AntarcticCenter
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українським полярникам біля станції «Вернадського» через велику кількість снігу, якого випало понад 2 метри, довелося копали великий тунель. Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр у Facebook.

Тунель довжиною близько 40 метрів і шириною два метри українські полярники прокопали до другого причалу «джеті».

«Звісно, їм трохи більше пощастило, ніж попередній експедиції, адже цьогоріч в районі «Вернадського» не було рекордних снігопадів: найбільша висота снігового покриву сягнула трохи більше 2 метрів (а торік – 3,5 м). Однак попрацювати все одно довелося добряче, адже в деяких місцях висота заметів була майже 5 метрів! Довжина тунелю вийшла близько 40 м, а ширина – до 2 метрів», - сказано у повідомленні.

На таку роботу команда витратила трохи більше тижня, і це при тому, що кожен щодня також розчищав сніг на закріпленій за ним ділянці біля станції.

Зазначається, що біля «Вернадського» є два причали. Перший називають “сліп”. Біля нього зберігаються човни та встановлений потужний кран, яким, власне, човни піднімають на берег. Цю стоянку використовують більшість часу (доки дозволяє льодова ситуація), і прохід до неї підтримується завжди.

Пора другого причалу «джеті» приходить в літній сезон, коли на станції значно збільшується кількість морських виїздів. Він зручний тим, що захищений від хвиль, біля нього можна припаркувати човни різних типів і залишити на певний час, а не виймати щоразу з води.

«Оскільки вже за кілька тижнів на «Вернадському» очікують прихід «Ноосфери», то дуже важливо було підготувати цей причал до роботи, щоб оперативно проводити розвантаження судна. З чим команда станції успішно впоралася», - додали науковці.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Гомельчук
    Сергій Гомельчук
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Микола Тонконоженко
    Микола Тонконоженко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Євгеній Аблов
    Євгеній Аблов
    заступник голови Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олена Тімченко
    Олена Тімченко
    суддя Сихівського районного суду м. Львова