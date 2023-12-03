Замети до 5 метрів: українські полярники біля «Вернадського» викопали 40-метровий тунель, фото

На копання 40-метрового тунелю команда витратила трохи більше тижня.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Українським полярникам біля станції «Вернадського» через велику кількість снігу, якого випало понад 2 метри, довелося копали великий тунель. Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр у Facebook.

Тунель довжиною близько 40 метрів і шириною два метри українські полярники прокопали до другого причалу «джеті».

«Звісно, їм трохи більше пощастило, ніж попередній експедиції, адже цьогоріч в районі «Вернадського» не було рекордних снігопадів: найбільша висота снігового покриву сягнула трохи більше 2 метрів (а торік – 3,5 м). Однак попрацювати все одно довелося добряче, адже в деяких місцях висота заметів була майже 5 метрів! Довжина тунелю вийшла близько 40 м, а ширина – до 2 метрів», - сказано у повідомленні.

На таку роботу команда витратила трохи більше тижня, і це при тому, що кожен щодня також розчищав сніг на закріпленій за ним ділянці біля станції.

Зазначається, що біля «Вернадського» є два причали. Перший називають “сліп”. Біля нього зберігаються човни та встановлений потужний кран, яким, власне, човни піднімають на берег. Цю стоянку використовують більшість часу (доки дозволяє льодова ситуація), і прохід до неї підтримується завжди.

Пора другого причалу «джеті» приходить в літній сезон, коли на станції значно збільшується кількість морських виїздів. Він зручний тим, що захищений від хвиль, біля нього можна припаркувати човни різних типів і залишити на певний час, а не виймати щоразу з води.

«Оскільки вже за кілька тижнів на «Вернадському» очікують прихід «Ноосфери», то дуже важливо було підготувати цей причал до роботи, щоб оперативно проводити розвантаження судна. З чим команда станції успішно впоралася», - додали науковці.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

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