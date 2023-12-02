Зеленський заявив, що обміни полоненими тривають: іноді це відбувається прямо на полі бою

Глава держави додав, що Україна боротиметься за кожного і кожну.

Обміни військовополоненими з країною-агресором тривають. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю АР, передає Офіс Президента.

За словами глави держави, часто це відбувається не публічно, а іноді прямо на полі бою.

«Ми боремося за кожну таку нашу людину. Ми міняємо. Ми наповнюємо свій обмінний фонд, і потім відбуваються обміни. Дуже часто ми обмінюємо військовополонених не так голосно, не так публічно. Скажу відверто - міняємо прямо на полі бою. Коли в нас 10 їхніх полонених, а в них є кілька наших хлопців - і ми міняємо. Це по-різному буває», - заявив Зеленський.

«Тобто: обміни є і не тільки глобальні, а є і прямо на місці. На все це є доручення у командирів, і вони знають, що їм робити», - додав він.

Президент нагадав, що за останні пів року Україні вдалося повернути близько 100 своїх військовослужбовців із полону рф, а з початку повномасштабного вторгнення рф кілька тисяч. Ще кілька тисяч, за його словами, наразі перебувають у полоні.

Глава держави також послав сигнал сім'ям військовослужбовців, які чекають на їхнє звільнення з полону, і заявив: «Україна боротиметься за кожного і кожну».

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