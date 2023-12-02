На Камчатці військовий на авто влетів у колону строковиків, відео

У рф авто збило колону строковиків, багато поранених.

На Камчатці у росії автівка збила колону строковиків. За попередніми даними, за кермом був російський військовий. Про це пишуть росзмі.

На опублікованому відео видно, як авто на швидкості влітає у натовп людей в формі, що переходять дорогу о темній порі. Лише одна людина йшла у світловідбивному жителі.

Внаслідок ДТП щонайменше шість строковиків госпіталізували.

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