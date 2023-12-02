На Камчатке военный на авто влетел в колонну срочников, видео

В рф авто сбило колонну срочников, много раненых.

На Камчатке в россии автомобиль сбил колонну срочников. По предварительным данным, за рулем был российский военный. Об этом пишут россми.

На опубликованном видео видно, как авто на скорости влетает в толпу людей в форме переходящих дорогу в темное время. Только один человек шел в светоотражающем жителе.

В результате ДТП по меньшей мере шесть срочников госпитализировали.

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