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  1. В Украине

В Киеве на Дарнице прорвало трубу: возле метро «Славутич» вода подтопила автостоянку, видео

12:41, 2 декабря 2023
Из-за прорыва трубы подтоплены несколько автомобилей, которые были припаркованы на автостоянке.
В Киеве на Дарнице прорвало трубу: возле метро «Славутич» вода подтопила автостоянку, видео
Фото: Скріншот з відео Mykola Kalashnyk/Facebook
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В субботу, 2 декабря, в Дарницком районе Киева произошла авария на магистральном водопроводе.

Как сообщает Киевская городская государственная администрация, авария повлекла за собой подтопление автостоянки неподалеку от станции метро «Славутич».

Отмечается, что повреждение водопроводной сети диаметром 500 мм произошло на просп. Бажана, 1-А. Из-за аварии четыре многоэтажки временно остались без воды. В частности, водоснабжение отсутствует по адресу: просп. Желательно 1-А, 1-Б, 1-В, 1-Г.

Сотрудники «Киевводоканала» организовали для жителей жилых домов подвоз питьевой воды в автоцистерне.

Аварийные бригады приступили к ликвидации последствий аварии, чтобы возобновить подачу воды потребителям.

Из-за прорыва трубы подтоплены несколько автомобилей, которые были припаркованы на автостоянке.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа правоохранителей. Движению транспорта авария не препятствует.

Глава Дарницкой райгосадминистрации Николай Калашник позже отметил, что водоснабжение жилых домов, расположенных возле поврежденного трубопровода, возобновили.

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