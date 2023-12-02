КНДР заявила, что вмешательство в работу ее спутников будет считаться объявлением войны

Также Пхеньян ответит на любое вмешательство США в космос уничтожением американских спутников-разведчиков.

Северная Корея заявила, что будет рассматривать каждое вмешательство в работу своих спутников как объявление войны и применит средства сдерживания, если нападение на ее стратегические активы будет неизбежным. Об этом пишет Reuters.

В заявлении представителя министерства обороны Северной Кореи говорится, что Пхеньян ответит на любое вмешательство США в космос уничтожением американских спутников-разведчиков.

"В случае, если США попытаются нарушить законную территорию суверенного государства, незаконно и несправедливо используя новейшие технологии, КНДР рассмотрит возможность принятия ответных мер для самообороны, чтобы взорвать или уничтожить жизнеспособность американских спутников-разведчиков", - сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что КНДР разорвала военное соглашение с Южной Кореей и развернет дополнительные вооруженные силы.

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