КНДР заявила, що втручання в роботу її супутників вважатиметься оголошенням війни

Також Пхеньян відповість на будь-яке втручання США в космос знищенням американських супутників-розвідників.

Північна Корея заявила, що буде розглядати кожне втручання в роботу своїх супутників як оголошення війни та застосує засоби стримування, якщо напад на її стратегічні активи буде неминучим. Про це пише Reuters.

У заяві представника міністерства оборони Північної Кореї також йдеться, що Пхеньян відповість на будь-яке втручання США в космос знищенням американських супутників-розвідників.

"У випадку, якщо США спробують порушити законну територію суверенної держави, незаконно і несправедливо використовуючи новітні технології, КНДР розгляне можливість вжиття заходів у відповідь для самооборони, щоб підірвати або знищити життєздатність американських супутників-розвідників", - сказано в заяві.

Раніше повідомлялося, що росія може передати КНДР ядерні та балістичні технології.

Також ми писали, що КНДР розірвала військову угоду із Південною Кореєю та розгорне додаткові збройні сили.

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