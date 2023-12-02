Сполучені Штати Кайласа: у Парагваї чиновник підписав угоду з вигаданою країною

Представники країни, якої не існує, нібито приїхали до Парагваю з делегацією.

Фото: The Telegraph

У Парагваї співробітник міністерства сільського господарства підписав угоду про співпрацю з «представниками» вигаданої країни — «Сполучених Штатів Кайласа». Чиновника звільнили. Про це повідомляє The Telegraph.

«Високопоставленого парагвайського чиновника звільнено цього тижня після підписання меморандуму про співпрацю з країною, якої не існує», – зазначено у заяві.

Йдеться про керівника апарату міністра сільського господарства Арнальдо Чаморро.

Він заявив, що його звільнили з посади після того, як він підписав угоду з нібито офіційними особами держави «Сполучені Штати Кайласа», яку йому презентували як південноамериканську острівну країну. За його словами, угода передбачала встановлення міждержавних дипломатичних відносин.

«Вони приїхали та висловили бажання допомогти Парагваю. Вони представили декілька проєктів, ми їх вислухали, і все», – сказав він.

Чаморро сказав, що представники «іноземної делегації» також зустрічалися з міністром Карлосом Хіменесом.

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