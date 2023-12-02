Всі нечистоти стікають у воду: в Одесі каналізаційна станція забруднює пляж та море, фото

З каналізаційної станції відбувається скид стічних вод до моря в районі пляжу Чорноморка.

Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

У місті Одеса відбувається викид стічних вод з каналізаційної станції у Чорне море в районі пляжу Чорноморка. Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Після огляду фахівці встановили, що від каналізаційно-насосної станції "Чорноморка-2" стічні води потравляють до ливневого колектора, а звідти - на пляж Чорноморка і в море.

Лабораторні дослідження постійно реєструють перевищення нормованих показників щодо завислих речовин, загального заліза, амонійного азоту, нітритів та БСК5.

Крім цього, в екологічній інспекції виявили, що каналізаційна станція та її мережі не належать жодному підприємству за балансом, не піддаються контролю за станом обладнання, і відсутня проєктно-кошторисна документація.

Розпочато розслідування.

Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

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