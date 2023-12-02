Все нечистоты стекают в воду: в Одессе канализационная станция загрязняет пляж и море, фото

С канализационной станции происходит сброс сточных вод к морю в районе пляжа Черноморка.

Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа

В городе Одесса производится выброс сточных вод с канализационной станции в Черное море в районе пляжа Черноморка. Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

После осмотра специалисты установили, что от канализационно-насосной станции "Черноморка-2" сточные воды травят в ливневый коллектор, а оттуда - на пляж Черноморка и в море.

Лабораторные исследования постоянно регистрируют превышение нормированных показателей по взвешенным веществам, общему железу, аммонийному азоту, нитритам и БСК5.

Кроме того, в экологической инспекции обнаружили, что канализационная станция и ее сети не принадлежат ни одному предприятию за балансом, не поддаются контролю за состоянием оборудования, и отсутствует проектно-сметная документация.

Начато расследование.

Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа

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