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Реестр ущерба: Кабмин определил, кто может подать заявление о компенсации

11:17, 2 декабря 2023
Правительство решило, что подать заявление в Реестр смогут три категории.
Реестр ущерба: Кабмин определил, кто может подать заявление о компенсации
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Кабинет министров поддержал разработанные Министерством юстиции постановление и распоряжение, касающиеся Реестра ущерба, нанесенного агрессией рф против Украины. Об этом сообщила заместитель министра юстиции Ирина Мудра.

Так, постановлением «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 20 марта 2022 г. № 326» вносятся соответствующие изменения в Порядок определения вреда и ущерба, причиненный Украине вследствие вооруженной агрессии российской федерации, в части определения предложений Украины в соответствующие органы Реестра ущерба в разрезе категорий убытков, подлежащих компенсации внутри специального международного компенсационного механизма.

«Реестр ущерба является неотъемлемой частью специального компенсационного механизма и первым практическим шагом в его создании. На сегодняшний день продолжается разработка процедур и правил, на основании которых будет работать такой Реестр убытков, в том числе правил, по которым будут регулироваться процедуры принятия заявлений от заявителей и рассмотрения принятых заявлений. В целом концепция международного компенсационного механизма построена на том, что российская федерация должна ответить за нарушение международного права, в частности, перед теми, кто понес убытки в результате агрессии. Поэтому предполагается, что пострадавший обращается за возмещением и такая компенсация должна предоставляться заявителю. В соответствии с целью классификации применяется так называемый виктимоцентрический подход, когда система строится вокруг пострадавшего и его потерь и ущерба. предусматривает распределение категорий ущерба по трем основным группам в соответствии с субъектом», - отметила Ирина Мудра.

Поэтому все распределение категорий убытков происходит по трем основным группам в соответствии с субъектом:

- категория (А) – субъект представления: физические лица;

- категория (В) – субъект представления: государство Украина, включая центральные и местные органы государственной власти, государственные или подконтрольные учреждения;

- категория (С) – субъект представления: юридические лица, предприятия, в том числе государственные предприятия, предприятия критической инфраструктуры, физические лица – предприниматели.

Постановление было принято с доработками.

Также Правительство приняло постановление «Об обеспечении разработки технических требований для создания программного обеспечения и передачи права на использование технических требований для создания программного обеспечения Реестра ущерба, нанесенного агрессией российской федерации против Украины».

Постановление разработано Министерством юстиции с целью обеспечения осуществления неденежного взноса в Реестр ущерба, нанесенного агрессией российской федерации против Украины, который будет предусматривать передачу разработанных технических требований для создания программного обеспечения Реестра, созданного Резолюцией Комитета Министров Совета Европы CM/Res(2023)3 года.

Реализация положений распоряжения будет способствовать разработке технических требований для создания программного обеспечения Реестра ущерба (цифровой платформы) в максимально короткие сроки.

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