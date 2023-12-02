В ВСУ опровергли слухи о продвижении врага на территорию Авдеевского коксохима

Российские оккупанты активно пытаются захватить завод.

Фото: 47-я отдельная механизированная бригада

Враг продолжает постоянные атаки на Авдеевском направлении. Оккупанты пытаются захватить Авдеевский коксохимический завод, но Силы обороны Украины отражают атаки, завод находится под контролем нашей армии. Об этом сообщила 47-я отдельная механизированная бригада в Telegram.

По словам военных, россияне не перестают штурмовать Авдеевку ежедневно. Ставку делают на пехоту, местами применяют бронетехнику. Воины 47 отдельной механизированной бригады вместе со смежными подразделениями ликвидируют захватчиков.

"Также враг очень активно, но безуспешно пытается попасть на территорию Авдеевского коксохима. Завод контролируют Вооруженные силы Украины", - сказали защитники, тем самым опровергая заявления рф о "продвижении на территорию завода".

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