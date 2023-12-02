Компания Walmart прекратила сотрудничество с соцсетью Илона Маска на фоне обвинений в антисемитизме

Американская транснациональная корпорация розничной торговли Walmart отказалась размещать свою рекламу на платформе X.

Еще одна крупная компания прекратила сотрудничество с соцсетью Илона Маска X (бывший Twitter) на фоне антисемитского скандала на платформе. Об этом сообщает Reuters.

Так, американская транснациональная корпорация розничной торговли Walmart отказалась размещать свою рекламу на платформе X.

«Мы не рекламируем на X, поскольку мы нашли другие платформы, чтобы лучше охватить наших клиентов», - сказал представитель Walmart.

Соцсеть Х пока никак не отреагировала на решение компании Walmart.

Накануне Илон Маск поддержал твит пользователя, написавший, что «сообщества евреев распространяют ненависть к белым людям» — в комментарии он отметил: «Вы сказали истинную правду». В посте пользователя также говорится, что евреи хотят наполнить страну небелыми людьми, чтобы вытеснить белое население.

Маск впоследствии продолжил свое сообщение и заявил, что выступает против Антидифамационной лиги и «любых других групп, де-факто пропагандирующих антибелый расизм, антиазиатский расизм или расизм любого рода».

Впоследствии организация Media Matters for America опубликовала отчет о том, что увидела на X (Twitter) рекламу, за которую компании заплатили деньги, рядом с постами, в которых цитируют Гитлера, превозносят нацистов и отрицают Холокост.

Социальная сеть Х подала в суд иск против общественной организации Media Matters for America, обвинявшей Х в антисемитизме.

В иске X говорится, что Media Matters «манипулировала» соцсетью, используя учетные записи, подписанные только на профиле крупных брендов или пользователей, производящих маргинальный контент.

Эти аккаунты «постоянно прокручивали и обновляли ленту, пока не нашли рекламу рядом с экстремистскими постами», говорится в заявлении.

На фоне скандала рекламодатели, такие как Disney, IBM, Comcast и Warner Brothers Discovery, приостановили рекламные расходы на платформе Х. Также сотрудничество прекратила компания Пэрис Хилтон 11:11 Media.

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