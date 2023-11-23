Компания Пэрис Хилтон прекратила сотрудничество с соцсетью Илона Маска на фоне обвинений в антисемитизме

Компания фотомодели11:11 Media приостановила сотрудничество с соцсетью X (бывший Twitter) на фоне антисемитского скандала на платформе.

Компания американской фотомодели Пэрис Хилтон 11:11 Media приостановила сотрудничество с соцсетью Илона Маска X (бывший Twitter) на фоне антисемитского скандала на платформе. Об этом сообщает CNN.

Пока неизвестно, прекратила ли сама Пэрис Хилтон сотрудничество с соцсетью Х. Она остается активной на платформе из-за личного аккаунта, на который подписаны более 16 миллионов пользователей.

Накануне Илон Маск поддержал твит пользователя, написавший, что «сообщества евреев распространяют ненависть к белым людям» — в комментарии он отметил: «Вы сказали истинную правду». В посте пользователя также говорится, что евреи хотят наполнить страну небелыми людьми, чтобы вытеснить белое население.

Маск впоследствии продолжил свое сообщение и заявил, что выступает против Антидифамационной лиги и «любых других групп, де-факто пропагандирующих антибелый расизм, антиазиатский расизм или расизм любого рода».

Впоследствии организация Media Matters for America опубликовала отчет о том, что увидела на X (Twitter) рекламу, за которую компании заплатили деньги, рядом с постами, в которых цитируют Гитлера, превозносят нацистов и отрицают Холокост.

Социальная сеть Х подала в суд иск против общественной организации Media Matters for America, обвинявшей Х в антисемитизме.

В иске X говорится, что Media Matters «манипулировала» соцсетью, используя учетные записи, подписанные только на профиле крупных брендов или пользователей, производящих маргинальный контент.

Эти аккаунты «постоянно прокручивали и обновляли ленту, пока не нашли рекламу рядом с экстремистскими постами», говорится в заявлении.

На фоне скандала рекламодатели, такие как Disney, IBM, Comcast и Warner Brothers Discovery, приостановили рекламные расходы на платформе Х.

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