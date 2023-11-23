На Львовщине открыли первый в области быстросборный каркасный многоквартирный дом для ВПЛ: фото

В двухэтажном здании есть 12 квартир.

Источник фото: Львовская областная государственная администрация / Facebook

В Дрогобыче на Львовщине открыли первый быстросборный каркасный многоквартирный дом и первое построенное с нуля жилье для ВПЛ в области. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Построили его по канадской технологии деревянного домостроения. От других она отличается быстротой выполнения работ, выносливостью конструкции, энергоэффективностью и экологичностью. Также учли требования безбарьерности.

В двухэтажном здании есть 12 квартир. Там будут жить около 60 вынужденных переселенцев.

По словам Максима Козицкого, на реализацию проекта было направлено более 17,5 млн грн бюджетных средств, большинство из которых – государственный бюджет, остальные – местный и областной.

«Сегодня жилье получили многодетные семьи, семьи защитников и защитниц, а также семьи, у которых есть лица с инвалидностью"», - отметил глава Львовской ОВА.

Весной планируют дать старт возведению еще трех таких домов в этой общине.

Источник фото: Львовская областная государственная администрация / Facebook

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