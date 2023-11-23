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На Львівщині відкрили перший в області швидкозбірний каркасний багатоквартирний будинок для ВПО: фото

16:43, 23 листопада 2023
У двоповерховій будівлі є 12 квартир.
На Львівщині відкрили перший в області швидкозбірний каркасний багатоквартирний будинок для ВПО: фото
Джерело фото: Львівська обласна державна адміністрація / Facebook
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У Дрогобичі на Львівщині відкрили перший швидкозбірний каркасний багатоквартирний будинок і перше збудоване з нуля житло для ВПО у області. Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Звели його за канадською технологією дерев’яного будинкобудування. Від інших вона відрізняється швидкістю виконання робіт, витривалістю конструкції, енергоефективністю та екологічністю. Також врахували вимоги безбар’єрності.

У двоповерховій будівлі є 12 квартир. Там житимуть близько 60 вимушених переселенців.

За словами Максима Козицького, на реалізацію проєкту скерували понад 17,5 млн грн бюджетних коштів, більшість з яких – державний бюджет, решта – місцевий та обласний.

«Сьогодні житло отримали багатодітні сім’ї, сім’ї захисників та захисниць, а також сім’ї, у яких є особи з інвалідністю», — зазначив очільник Львівської ОВА.

Навесні планують дати старт зведенню ще трьох таких будинків у цій громаді.

Джерело фото: Львівська обласна державна адміністрація / Facebook

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