До 2 тисяч вантажівок стоять на кожному заблокованому пункті пропуску із Польщею

Найбільші черги із 2000 автомобілів на пункті пропуску "Нижанковичі" - "Мальховіце".

Джерело фото: ukrinform

Польські перевізники продовжують страйк, який поширився на чотири пункти пропуску на кордоні з Україною, змушуючи сотні вантажівок залишатися на українсько-польських кордонах.

Державна митна служба України опублікувала актуальну інформацію про блокування пунктів пропуску польськими страйкарями.

МПП "Шегині" - "Медика"

Страйк перевізників призвів до блокування пункту пропуску "Медика" - "Шегині". Вантажні транспортні засоби не допускаються, хоча автобуси та легковики проходять через пункт у звичайному режимі. Загальна кількість очікуючих вантажівок на польському боці складає близько 1500 авто, але на українському боці черги відсутні. У системі "еЧерга" зареєстровано очікування понад 1000 автомобілів.

МПП "Рава-Руська" - "Хребенне"

Блокування продовжується і на пункті пропуску "Рава-Руська" - "Хребенне". Черга вантажних автомобілів на польській стороні налічує 600 авто, а система "еЧерга" реєструє 1022 вантажівки.

МПП "Краківець" - "Корчова"

На пункті пропуску "Краківець" - "Корчова" страйк також триває. Автобуси та легковики продовжують рухатись звичайно, але черга вантажних автомобілів на польській стороні налічує понад 1700 одиниць.

МПП "Ягодин" - "Дорогуск"

На пункті пропуску "Ягодин" - "Дорогуск" польські перевізники продовжують свою акцію. Перед пунктом накопичено 800 вантажівок на в'їзд до України, а на виїзд очікується 100 транспортних засобів. У системі "еЧерга" зареєстровано 2239 транспортних засобів на виїзд з України.

Крім цього, непідтверджена інформація показує можливі наміри розширити блокування на пункті контролю "Нижанковичі" - "Мальховіце". Там черга вантажних автомобілів на виїзд з України зросла з 1300 до 2000 автомобілів.

Нагадаємо, сьогодні польські перевізники заблокували четвертий пункт пропуску на українському кордоні.

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