Хто має право на призначення пільги або субсидії на тверде пічне паливо: роз’яснення

Фінансова підтримка домогосподарств, які опалюють своє житло дровами та вугіллям, зросте.

Міністерство соціальної політики України пояснило, хто з громадян матиме право на призначення пільги або субсидії на тверде пічне паливо. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

«Підвищення виплат буде здійснено всім громадянам, які мають право на призначення пільги або субсидії на тверде пічне паливо, крім тих, яким за рахунок програм міжнародних гуманітарних агенцій уже було здійснено виплату на придбання твердого палива на 2023-2024 опалювальний період (у розмірі, який є не меншим за розміри, визначені експериментальним проєктом)», - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Уряд ухвалив рішення, яке суттєво підвищить допомогу на придбання твердого пічного палива для тих, хто потребує такої підтримки.

Згідно з постановою від 07.11.2023 р. № 1173, нормативи для опалення житлового приміщення на опалювальний сезон 2023-2024 збільшаться в середньому в 4 рази і становитимуть

- для надання пільг: на вугілля – 1,87 т; на дрова – 6,22 т

- для надання субсидії: на вугілля – 2,23 т; на дрова – 7,41 т

Також рішення Уряду враховує збільшення ринкових цін на вугілля і деревину, що відбулось за останні роки. Розмір фінансової підтримки для українців, які користуються для опалення вугіллям або дровами, зросте у декілька разів.

До цього часу загальний граничний розмір субсидії на тверде пічне побутове паливо становив 6973 грн на домогосподарство на рік. З урахуванням нового підходу, сукупний обсяг фінансової підтримки на одне домогосподарство може досягати 16 234 грн на рік.

Додамо, Пенсійний фонд зможе призначати житлові субсидії громадянам за декларативним принципом.

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