Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Верховному Суді відновлять архів, юридичну службу і проведуть класифікацію посад, — затверджено зміни

Зміни у структурі апарату Верховного Суду, схвалені в грудні 2022 року, не кращим чином вплинули на ефективність його роботи і призвели до часткового розбалансування відповідальності та втрати кваліфікованих фахівців, - Пленум ВС вирішив виправити ситуацію

Пленум Верховного Суду звернувся до КСУ щодо конституційності норми про обмеження максимального розміру пенсії

Кіровоградський окружний адмінсуд звернувся до Пленуму ВС стосовно неконституційності обмеження максимального розміру пенсії.

Непроведення виборів з міркувань безпеки виборців не означає позбавлення їх виборчих прав, - Пленум ВС не став звертатися до КСУ

Непроведення виборів у певний час – тобто, їх відкладення з міркувань безпеки виборців, хоча і має ознаки певного втручання у реалізацію виборчих прав, але не означає позбавлення цих прав, - Пленум Верховного Суду відмовив у внесенні подання до КСУ щодо конституційності норми Виборчого кодексу, яка, на думку ШААС, обмежує виборчі права громадян.

Пленум Верховного Суду вирішив, що звертатися до КСУ щодо «замороженого» у 2021 році прожиткового мінімуму для розрахунку окладу судді, підстав немає

Пленум Верховного Суду обговорив, чи треба звертатися до Конституційного Суду щодо зменшеного розміру прожиткового мінімуму для розрахунку посадового окладу суддів у 2102 грн.

Суди під час розгляду справ про домашнє насильство і насильство за ознакою статі зобов’яжуть вирішувати питання про направлення кривдників на відповідну програму

В зв’язку з ратифікацією Стамбульської конвенції передбачаються зміни у порядку притягнення до відповідальності за домашнє насильство і насильство за ознакою статі.

  1. Суспільство

Хто має право на призначення пільги або субсидії на тверде пічне паливо: роз’яснення

23:03, 23 листопада 2023
Фінансова підтримка домогосподарств, які опалюють своє житло дровами та вугіллям, зросте.
Хто має право на призначення пільги або субсидії на тверде пічне паливо: роз’яснення
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Міністерство соціальної політики України пояснило, хто з громадян матиме право на призначення пільги або субсидії на тверде пічне паливо. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

«Підвищення виплат буде здійснено всім громадянам, які мають право на призначення пільги або субсидії на тверде пічне паливо, крім тих, яким за рахунок програм міжнародних гуманітарних агенцій уже було здійснено виплату на придбання твердого палива на 2023-2024 опалювальний період (у розмірі, який є не меншим за розміри, визначені експериментальним проєктом)», - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Уряд ухвалив рішення, яке суттєво підвищить допомогу на придбання твердого пічного палива для тих, хто потребує такої підтримки.

Згідно з постановою від 07.11.2023 р. № 1173, нормативи для опалення житлового приміщення на опалювальний сезон 2023-2024 збільшаться в середньому в 4 рази і становитимуть

- для надання пільг:  на вугілля – 1,87 т; на дрова – 6,22 т

- для надання субсидії: на вугілля – 2,23 т; на дрова – 7,41 т

Також рішення Уряду враховує збільшення ринкових цін на вугілля і деревину, що відбулось за останні роки. Розмір фінансової підтримки для українців, які користуються для опалення вугіллям або дровами, зросте у декілька разів.

До цього часу загальний граничний розмір субсидії на тверде пічне побутове паливо становив 6973 грн на домогосподарство на рік. З урахуванням нового підходу, сукупний обсяг фінансової підтримки на одне домогосподарство може досягати 16 234 грн на рік.

Додамо, Пенсійний фонд зможе призначати житлові субсидії громадянам за декларативним принципом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Кунець
    Олена Кунець
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Юлія Бойченко
    Юлія Бойченко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду