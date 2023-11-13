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  1. Суспільство

Українці, які опалюють житло дровами та вугіллям, отримають додаткову фінансову підтримку

19:25, 13 листопада 2023
Нормативи для опалення житлового приміщення на опалювальний сезон 2023-2024 збільшаться в середньому в 4 рази.
Українці, які опалюють житло дровами та вугіллям, отримають додаткову фінансову підтримку
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 Міністерство соціальної політики України повідомило, що Уряд ухвалив рішення, яке суттєво підвищить допомогу на придбання твердого пічного палива для тих, хто потребує такої підтримки.

Згідно з постановою від 07.11.2023 р. № 1173, нормативи для опалення житлового приміщення на опалювальний сезон 2023-2024 збільшаться в середньому в 4 рази і становитимуть

- для надання пільг:  на вугілля – 1,87 т; на дрова – 6,22 т

- для надання субсидії: на вугілля – 2,23 т; на дрова – 7,41 т

Також рішення Уряду враховує збільшення ринкових цін на вугілля і деревину, що відбулось за останні роки. Розмір фінансової підтримки для українців, які користуються для опалення вугіллям або дровами, зросте у декілька разів.

«До цього часу загальний граничний розмір субсидії на тверде пічне побутове паливо становив 6973 грн на домогосподарство на рік. З урахуванням нового підходу, сукупний обсяг фінансової підтримки на одне домогосподарство може досягати 16 234 грн на рік.

Розмір субсидії, і додаткової підтримки на придбання твердого пічного палива, розраховується індивідуально для кожного домогосподарства, і залежить від доходів родини: чим менші доходи, тим більшу частину витрат на паливо, в межах нормативу, оплатить держава та міжнародні партнери», - повідомили у Мінсоцполітики.

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