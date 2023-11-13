Верховна Рада внесе зміни до закону про правовий режим воєнного стану в частині управління військовими адміністраціями

Відповідний законопроект про внесення змін до закону про правовий режим воєнного стану зареєстрували Олександр Корнієнко і Віталій Безгін.

У Верховній Раді планують внести зміни до Закону «Про правовий режим воєнного стану» щодо удосконалення структури управління військовими адміністраціями. Відповідний законопроект 10252 зареєстрували перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко, народний депутат Віталій Безгін та ін.

Як зазначають автори, Указом Президента України №68/2022 було утворено 24 обласні військові адміністрації, Київську міську військову адміністрацію та 136 районних військових адміністрацій. Водночас законодавство в частині структури управління військовими адміністраціями було сформоване у 2015 році та наразі не відповідає практиці взаємодії різних рівнів військових адміністрації як між собою, в тому числі військових адміністрацій населених пунктів, яких за рішенням Верховної Ради України наділено самоврядними повноваженнями органів місцевого самоврядування, так і у відношенні до Генерального штабу Збройних Сил України, або Кабінету Міністрів України. Більше того, чинне нормативно-правове регулювання не відповідає також специфіці актуального законодавства про воєнний стан в Україні та викликам, які постали перед військовими адміністраціями всіх рівнів у зв’язку з необхідністю вжиття комплексних заходів із протидії повномасштабній збройній агресії проти України та соціальній, економічній, міграційній кризам, які виникли у наслідок цього.

Отже, пропонуються зміни до Закону «Про правовий режим воєнного стану» в частині нормативного визначення комплексної ієрархічної структури управління виконавчою владою на місцях – місцевими державними адміністраціями в умовах дії правового режиму воєнного стану.

Встановлюється, що загальне спрямування, координація та контроль за діяльністю військових адміністрацій у частині військових повноважень замикається на Генеральному штабі Збройних Сил України. У той же час спрямування, координацію та контроль за діяльністю військових адміністрацій у частині управлінських повноважень бере на себе Кабінет Міністрів України як вищий орган у системі органів виконавчої влади.

Зрештою прибирається норма про те, що загальне керівництво діяльністю військових адміністрацій населених пунктів здійснюють керівники відповідних районних державних адміністрацій або начальники районних військових адміністрацій (у разі їх утворення), а також впроваджується галузевість та ієрархічність у діяльності та підпорядкуванні військових державних адміністрації, де чільне місце в регіоні посідають обласні військові адміністрації.

Так, законопроектом встановлено, що спрямування, координацію та контроль за діяльністю військових адміністрацій з питань забезпечення оборони, громадської безпеки і порядку, захисту критичної інфраструктури, здійснення заходів правового режиму воєнного стану здійснюють:

Генеральний штаб Збройних Сил України щодо обласних військових адміністрацій;

обласні військові адміністрації щодо районних військових адміністрацій, військових адміністрацій населених пунктів;

районні військові адміністрацій за дорученням обласних військових адміністрацій щодо військових адміністрацій населених пунктів.

Спрямування, координацію та контроль за діяльністю військових адміністрацій, начальників військових адміністрацій населених пунктів з питань, які не стосуються забезпечення оборони, громадської безпеки і порядку, захисту критичної інфраструктури, здійснення заходів правового режиму воєнного стану, здійснюють:

Кабінет Міністрів України щодо обласних військових адміністрацій і районних військових адміністрацій;

обласні військові адміністрації у межах своїх повноважень щодо:

- районних військових адміністрацій;

- військових адміністрацій населених пунктів і начальників військових адміністрацій населених пунктів;

районні військові адміністрацій за дорученням обласних військових адміністрацій щодо військових адміністрацій населених пунктів і начальників військових адміністрацій населених пунктів.

Безпосереднє керівництво військовими адміністраціями здійснюють їхні начальники. Структуру і штатний розпис обласних, Київської міської військових адміністрацій, а також районних військових адміністрацій та військових адміністрацій населених пунктів, розташованих в областях, у яких не утворені обласні військові адміністрації, затверджує Головнокомандувач Збройних Сил України за поданням начальника відповідної військової адміністрації. Структуру і штатний розпис районних військових адміністрацій та військових адміністрацій населених пунктів, розташованих в областях, у яких утворені обласні військові адміністрації, затверджують начальники відповідних обласних військових адміністрацій.

Автор: Наталя Мамченко

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