Верховная Рада внесет изменения в закон о правовом режиме военного положения в части управления военными администрациями

Соответствующий законопроект о внесении изменений в закон о правовом режиме военного положения зарегистрировали Александр Корниенко и Виталий Безгин.

В Верховной Раде планируют внести изменения в Закон «О правовом режиме военного положения» по усовершенствованию структуры управления военными администрациями. Соответствующий законопроект 10252 зарегистрировали первый вице-спикер парламента Александр Корниенко, народный депутат Виталий Безгин и другие.

Как отмечают авторы, Указом Президента Украины №68/2022 было образовано 24 областных военных администраций, Киевскую городскую военную администрацию и 136 районных военных администраций. В то же время законодательство в части структуры управления военными администрациями было сформировано в 2015 году и не отвечает практике взаимодействия разных уровней военных администрации как между собой, в том числе военных администраций населенных пунктов, которые по решению Верховной Рады Украины наделены самоуправляющимися полномочиями органов местного самоуправления, так и в отношении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины или Кабинета Министров Украины. Более того, действующее нормативно-правовое регулирование не отвечает также специфике актуального законодательства о военном положении в Украине и вызовам, которые предстали перед военными администрациями всех уровней в связи с необходимостью принятия комплексных мер по противодействию полномасштабной вооруженной агрессии против Украины и социальному, экономическому, миграционному кризисам, возникшим вследствие этого.

Итак, предлагаются изменения в Закон «О правовом режиме военного положения» в части нормативного определения комплексной иерархической структуры управления исполнительной властью на местах – местными государственными администрациями в условиях действия правового режима военного положения.

Устанавливается, что общее направление, координация и контроль над деятельностью военных администраций в части военных полномочий замыкается в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. В то же время, направление, координацию и контроль за деятельностью военных администраций в части управленческих полномочий берет на себя Кабинет Министров Украины как высший орган в системе органов исполнительной власти.

В конце концов, убирается норма о том, что общее руководство деятельностью военных администраций населенных пунктов осуществляют руководители соответствующих районных государственных администраций или начальники районных военных администраций (в случае их образования), а также внедряется отрасльность и иерархичность в деятельности и подчинении военных государственных администрации, где ведущее место в регионе занимают областные военные администрации.

Так, законопроектом установлено, что направление, координацию и контроль за деятельностью военных администраций по вопросам обеспечения обороны, общественной безопасности и порядка, защиты критической инфраструктуры, осуществления мер правового режима военного положения осуществляют:

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины по областным военным администрациям;

областные военные администрации по районным военным администрациям, военным администрациям населенных пунктов;

районные военные администраций по поручению областных военных администраций по военным администрациям населенных пунктов.

Направление, координацию и контроль за деятельностью военных администраций, начальников военных администраций населенных пунктов по вопросам, не касающимся обеспечения обороны, общественной безопасности и порядка, защиты критической инфраструктуры, осуществления мер правового режима военного положения, осуществляют:

Кабинет Министров Украины по областным военным администрациям и районным военным администрациям;

областные военные администрации в пределах своих полномочий по:

- районных военных администраций;

– военных администраций населенных пунктов и начальников военных администраций населенных пунктов;

районные военные администраций по поручению областных военных администраций по военным администрациям населенных пунктов и начальникам военных администраций населенных пунктов.

Непосредственное руководство военными администрациями осуществляют их начальники. Структуру и штатное расписание областных, Киевской городской военных администраций, а также районных военных администраций и военных администраций населенных пунктов, расположенных в областях, в которых не образованы областные военные администрации, утверждает Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины по представлению начальника соответствующей военной администрации. Структуру и штатное расписание районных военных администраций и военных администраций населенных пунктов, расположенных в областях, где образованы областные военные администрации, утверждают начальники соответствующих областных военных администраций.

Автор: Наталья Мамченко

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