Украинцы, отапливающие жилье дровами и углем, получат дополнительную денежную поддержку

Нормативы для отопления жилого помещения на отопительный сезон 2023-2024 возрастут в среднем в 4 раза.

Министерство социальной политики Украины сообщило, что Правительство приняло решение, которое существенно повысит помощь на приобретение твердого топлива для тех, кто нуждается в такой поддержке.

Согласно постановлению от 07.11.2023 г. № 1173, нормативы для отопления жилого помещения на отопительный сезон 2023-2024 увеличатся в среднем в 4 раза и составят

- для предоставления льгот: на уголь – 1,87 т; на дрова – 6,22 т

- для предоставления субсидии: на уголь – 2,23 т; на дрова – 7,41 т

Также решение правительства учитывает увеличение рыночных цен на уголь и древесину, произошедшее за последние годы. Размер финансовой поддержки для украинцев, пользующихся отоплением углем или дровами, вырастет в несколько раз.

«К этому времени общий предельный размер субсидии на твердое печное бытовое топливо составлял 6973 грн на домохозяйство в год. С учетом нового подхода совокупный объем финансовой поддержки на одно домохозяйство может достигать 16 234 грн в год.

Размер субсидии и дополнительной поддержки на приобретение твердого печного топлива рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства, и зависит от доходов семьи: чем меньше доходы, тем большую часть расходов на топливо, в пределах норматива, оплатит государство и международные партнеры», - сообщили в Минсоцполитики.

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