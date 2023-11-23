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  1. Общество

Кто имеет право на назначение льготы или субсидии на твердое печное топливо: разъяснение

23:03, 23 ноября 2023
Финансовая поддержка домохозяйств, отапливающих свое жилье дровами и углем, возрастет.
Кто имеет право на назначение льготы или субсидии на твердое печное топливо: разъяснение
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Министерство социальной политики Украины объяснило, кто из граждан будет иметь право на назначение льготы или субсидии на твердое печное топливо. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

«Повышение выплат будет осуществлено всем гражданам, имеющим право на назначение льготы или субсидии на твердое печное топливо, кроме тех, которым за счет программ международных гуманитарных агентств уже была произведена выплата на приобретение твердого топлива на 2023-2024 отопительный период (в размере, который не меньше размеров, определенных экспериментальным проектом)», - сказано в сообщении.

Напомним, Правительство приняло решение, которое существенно повысит помощь на приобретение твердого топлива для тех, кто нуждается в такой поддержке.

Согласно постановлению от 07.11.2023 г. № 1173, нормативы для отопления жилого помещения на отопительный сезон 2023-2024 увеличатся в среднем в 4 раза и составят

- для предоставления льгот: на уголь – 1,87 т; на дрова – 6,22 т

- для предоставления субсидии: на уголь – 2,23 т; на дрова – 7,41 т

Также решение правительства учитывает увеличение рыночных цен на уголь и древесину, произошедшее за последние годы. Размер финансовой поддержки для украинцев, пользующихся отоплением углем или дровами, вырастет в несколько раз.

К этому времени общий предельный размер субсидии на твердое печное бытовое топливо составлял 6973 грн на домохозяйство в год. С учетом нового подхода совокупный объем финансовой поддержки на одно домохозяйство может достигать 16 234 грн в год.

Добавим, Пенсионный фонд сможет назначать жилищные субсидии гражданам по декларативному принципу.

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