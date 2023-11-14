Пенсионный фонд сможет назначать жилищные субсидии гражданам по декларативному принципу

Изменена логика идентификации перечня имеющихся жилищно-коммунальных услуг по адресу домохозяйства, когда сопоставление адресов потенциальных и фактических получателей жилищных субсидий будет осуществляться Пенсионным фондом Украины, а не их поставщиками или исполнителями.

Кабмин 14 ноября внес изменения в постановление Правительства от 21.10.1995 № 848 «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного таза, твердого и жидкого печного бытового топлива» и в постановление от 13.06 2023 «О реализации экспериментального проекта по усовершенствованию порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива».

Как сообщил представитель Правительства Тарас Мельничук, Пенсионному фонду предоставлена возможность назначать жилищные субсидии гражданам по декларативному принципу на указанный в упрощенном заявлении о назначении и предоставлении жилищной субсидии адрес домохозяйства.

Изменена логика идентификации перечня имеющихся жилищно-коммунальных услуг по адресу домохозяйства, когда сопоставление адресов потенциальных/фактических получателей жилищных субсидий будет осуществляться Пенсионным фондом Украины, а не их поставщиками/исполнителями.

Предусмотрена возможность продления срока рассмотрения упрощенного заявления, поданного заявителем, на 10 рабочих дней в случае выявления фактов, требующих дополнительной проверки.

Напомним, Верховная Рада готовится одобрить законопроект 10068 о Едином социальном реестре, где будет история гражданина о его авто, имуществе, банковских счетах и пересечении границы.

Автор: Наталья Мамченко

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