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Компании звукозаписи могут потребовать удалить песни, в которых ИИ генерирует голоса певцов: новые правила YouTube

11:18, 15 ноября 2023
Кроме того, YouTube позволит пользователям жаловаться на дипфейки.
Компании звукозаписи могут потребовать удалить песни, в которых ИИ генерирует голоса певцов: новые правила YouTube
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YouTube вводит новые правила, согласно которым звукозаписывающие компании смогут потребовать удалить песни, в которых ИИ генерирует голоса певцов. Об этом сообщает The Guardian.

Так, видеоплатформа представляет инструмент, который позволит музыкальным лейблам и дистрибьюторам определять содержимое, которое «имитирует уникальное пение или рэп исполнителя».

Издание напоминает об инциденте, когда ИИ создал песню «Heart on My Sleeve», которую якобы пели исполнители Drake и Тhe Weeknd. Она была изъята из потоковых сервисов после того, как Universal Music Group, звукозаписывающая компания обоих исполнителей, раскритиковала песню за «контент, созданный с помощью ИИ, нарушающей права». Однако песня все еще доступна для слушателей на YouTube.

Кроме того, YouTube позволит пользователям жаловаться на дипфейки.

«Пользователи смогут потребовать удаления созданного искусственным интеллектом или другим генеративным способом контента, имитирующего идентифицированное лицо, включая его лицо или голос», - заявили на платформе. Несмотря на это, они объяснили, что пародийный контент удаляться не будет.

«Не все такое содержимое будет удалено из YouTube, мы будем рассматривать ряд факторов при оценке таких запросов», - добавили в компании.

YouTube также потребует от создателей сообщать, когда они создали реалистичный синтезированный контент. Когда видео будет загружаться на платформу, создатели смогут пометить синтезированный материал. YouTube также заявляет, что постоянное нарушение правил может привести к удалению видео или приостановке платежей за рекламу.

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