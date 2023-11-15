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Компанії звукозапису можуть вимагати видалити пісні, в яких ШІ генерує голоси співаків: нові правила YouTube

11:18, 15 листопада 2023
Окрім того, YouTube дозволить користувачам скаржитися на діпфейки.
Компанії звукозапису можуть вимагати видалити пісні, в яких ШІ генерує голоси співаків: нові правила YouTube
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YouTube запроваджує нові правила, згідно з якими компанії звукозапису зможуть вимагати видалити пісні, в яких ШІ генерує голоси співаків. Про це повідомляє The Guardian.

Так, відеоплатформа представляє інструмент, який дозволить музичним лейблам і дистриб’юторам визначати вміст, який «імітує унікальний спів або реп виконавця».

Видання нагадує про інцидент, коли ШІ створив пісню «Heart on My Sleeve», яку нібито співали виконавці Drake та Тhe Weeknd. Її було вилучено з потокових сервісів після того, як Universal Music Group, звукозаписна компанія обох виконавців, розкритикувала пісню за «контент, створений за допомогою ШІ, що порушує права». Однак пісня все ще доступна для слухачів на YouTube.

Окрім того, YouTube дозволить користувачам скаржитися на діпфейки.

«Користувачі зможуть вимагати видалення створеного штучним інтелектом або іншим генеративним способом контенту, який імітує ідентифіковану особу, включно з її обличчям чи голосом», - заявили на платформі. Попри це, вони пояснили, що пародійний контент видалятися не буде.

«Не весь такий вміст буде видалено з YouTube, ми розглядатимемо низку факторів під час оцінки таких запитів», - додали у компанії.

YouTube також вимагатиме від творців повідомляти, коли вони створили реалістичний синтезований контент. Коли відео буде завантажуватися на платформу, творці матимуть можливість позначити синтезований матеріал. YouTube також заявляє, що постійне порушення правил може призвести до видалення відео або призупинення платежів за рекламу.

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