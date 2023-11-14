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  1. В Україні

Кабмін за ініціативи АРМА змінив процедуру продажу арештованих активів та унормував їх реалізацію за кордоном

17:59, 14 листопада 2023
Внесені зміни вперше в історії України унормовують реалізацію арештованого майна за кордоном.
Кабмін за ініціативи АРМА змінив процедуру продажу арештованих активів та унормував їх реалізацію за кордоном
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Кабінетом Міністрів за ініціативи АРМА вдосконалено процедуру реалізації арештованих активів та впроваджено можливість їх продажу за кордоном. Відповідні зміни були внесені у Постанови уряду № 719 та № 558.

Як інформує АРМА, за новими правилами, всі продажі арештованого майна здійснюються виключно на електронній платформі Prozorro та відповідно до норм європейського законодавства.

«Агентство вітає усіх інвесторів та потенційних покупців арештованих активів з появою прозорих, справедливих та конкурентних правил, - наголосила Голова АРМА Олена Дума. – Ухвалення історичних по суті змін дозволить повернути довіру до конкурсів з реалізації арештованих активів та, відтак, прискорити темпи наповнення державного бюджету в умовах війни».

Зазначається, що внесені зміни вперше в історії України унормовують реалізацію арештованого майна за кордоном. Ініційовані АРМА норми відкривають можливість розпочати процедури щодо здійснення продажу 92-метрової яхти Royal Romance, що належить сім'ї Медведчука та знаходиться у Хорватії.

У АРМА повідомили, що ухвалою Личаківського районного суду м. Львова яхту олігарха 11 квітня 2022 року передано в управління Агентства для її реалізації. Протягом року АРМА шукало механізми вирішення питання управління майном, що знаходиться за межами країни.

Як зазначається, що зараз знайшли модель, яка дозволить реалізувати арештоване майно за межами України. Це особливо важливо, оскільки такий механізм дозволить отримати кошти від реалізації дороговартісного арештованого майна без його переміщення в Україну, що неможливо під час війни.

В АРМА переконані, що кошти від закордонної реалізації яхти, вартість якої орієнтовно оцінюється у 200 млн євро, стануть ресурсом державного бюджету для посилення обороноздатності України.

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