Як сплатити паркування через Київ Цифровий: подробиці

У Києві оплатити паркування можна через мобільний застосунок Київ Цифровий.

Джерело фото: ktps.kyiv.ua

У Києві стартувала система оплати паркування через мобільний додаток "Київ Цифровий", яка надає можливість мешканцям міста та його гостям швидко та зручно розраховуватися за паркування на відведених майданчиках. Комунальне підприємство "Київтранспарксервіс" підтверджує важливість правильного оформлення спеціально відведених паркувальних майданчиків за допомогою відповідних знаків. Про це повідомили в КМДА.

Вартість паркування у різних зонах Києва різниться:

1 зона, яка включає центральні вулиці біля Хрещатика, коштує 35 гривень за годину;

2 зона, охоплює великий центр від Шулявки до Печерська, тариф - 25 гривень за годину;

3 зона, що охоплює решту міста, коштує 5 гривень за годину.

Для здійснення оплати через мобільний додаток "Київ Цифровий", водіям необхідно виконати кілька кроків:

Обрати "Сервіси водія", потім "Погодинне паркування";

Вибрати номер авто зі списку або ввести його;

Вибрати адресу та номер паркувального майданчика зі списку або вони автоматично визначаться за геолокацією;

Натиснути "Почати паркування";

Після того, як авто залишить паркувальний майданчик, натиснути "Завершити паркування". Після цього користувач може здійснити "Оплату паркування".

Зазначається, що оплата проводиться за першу годину, а потім - за кожні півгодини. Якщо сума за погодинне паркування досягне 100 гривень, кошти списуються автоматично. У випадку, якщо сума менше, оплата здійснюється 1 числа наступного місяця. Крім цього, користувач може додати декілька номерів автомобілів у додаток та вибрати необхідний із них під час початку паркування.

Також є можливість додати гаманець Masterpass, що дозволяє автоматично здійснювати оплату з прив’язаної картки. Оплата паркування може проводитися карткою, через Apple Pay або Google Pay.

Важливо, що під час повітряної тривоги інспектори з паркування не штрафують водіїв та не евакуюють автомобілі, тому слід уважно сприймати сповіщення про тривогу, які також надходять у додаток "Київ Цифровий".

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