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  1. У світі

Колишній держсекретар США Майк Помпео увійшов до ради директорів «Київстару»

17:51, 14 листопада 2023
Головою ради директорів призначено генерального директора групи компаній Veon Каана Терзіоглу.
Колишній держсекретар США Майк Помпео увійшов до ради директорів «Київстару»
Фото: AP Photo
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Членом ради директорів "Київстар" став колишній держсекретар США Майк Помпео, а головою ради директорів призначено генерального директора групи компаній Veon Каана Терзіоглу. Про це повідомляє Forbes.

Зазначається, що зміни в раді директорів "Київстар" є "відображенням відданості VEON Україні, відродженню і відновленню країни".

"VEON зробила чіткий вибір - служити Україні через свою дочірню компанію "Київстар", герої якої підтримували зв'язок між Україною та українцями в найтемніші дні війни. І вона продовжує служити Україні, підтримуючи доступність мобільної мережі на рівні 94%", - наводяться в повідомленні слова гендиректора VEON Group і глави правління "Київстар" Каан Терзіоглу.

Він привітав держсекретаря Помпео в наглядовій раді "зіркової компанії", яка "має потужну підтримку стейкхолдерів у США".

"Ми з нетерпінням очікуємо на знання та досвід, які секретар Помпео передаватиме компанії "Київстар", як активний і незалежний невиконавчий член правління "Київстар", - наголосив Терзіоглу.

Помпео є партнером Impact Investments, нещодавно створеної у США стратегічної, фінансової консультативної та інвестиційної фірми, яка займається консультуванням, інвестуванням та партнерством із провідними світовими стратегічними компаніями у різних галузях та регіонах. 

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