Бывший госсекретарь США Майк Помпео вошел в совет директоров «Киевстара»

Председателем совета директоров назначен генеральный директор группы компаний Veon Каан Терзиоглу.

Членом совета директоров "Киевстар" стал бывший госсекретарь США Майк Помпео, а главой совета директоров назначен генеральный директор группы компаний Veon Каан Терзиоглу. Об этом сообщает Forbes.

Отмечается, что изменения в совете директоров "Киевстар" являются отражением преданности VEON Украине, возрождению и восстановлению страны.

"VEON сделала четкий выбор - служить Украине через свою дочернюю компанию "Киевстар", герои которой поддерживали связь между Украиной и украинцами в самые дни войны. И она продолжает служить Украине, поддерживая доступность мобильной сети на уровне 94%", - приводятся в сообщении слова гендиректора VEON Group и главы правления "Киевстара" Каан Терзиоглу.

Он поздравил госсекретаря Помпео в наблюдательном совете "звездной компании", которая "имеет мощную поддержку стейкхолдеров в США".

"Мы с нетерпением ожидаем знаний и опыта, которые секретарь Помпео будет передавать компании "Киевстар", как активный и независимый неисполнительный член правления "Киевстар", - подчеркнул Терзиоглу.

Помпео является партнером Impact Investments, недавно созданной в США стратегической, финансовой консультативной и инвестиционной фирмы, занимающейся консультированием, инвестированием и партнерством ведущими мировыми стратегическими компаниями в различных отраслях и регионах.

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