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  1. В мире

В Литве анонсировали начало обмена вида на жительство для украинских беженцев: детали

07:00, 15 ноября 2023
Обновление документов начинается в ноябре.
В Литве анонсировали начало обмена вида на жительство для украинских беженцев: детали
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В Литве анонсировали начало обмена вида на жительство для украинских беженцев. Обновление документов начинается в ноябре. В Департаменте миграции Литвы объяснили, следует ли украинцам записываться на прием для замены документа. Об этом сообщает LRT.

Украинские военные беженцы, имеющие цифровое временное видение на жительство в Литве, выданное на основании временной защиты, недавно получили напоминание о том, что срок действия этих документов скоро истекает.

В Департаменте миграции отметили, что эти сообщения формируются автоматически, и пока получившим их украинцам не нужно записываться на прием в офисы обслуживания клиентов.

Цифровой вид на жительство, введенный в январе этого года, действует до 4 марта 2024 года. В Евросоюзе приняли продление временной защиты для лиц, спасающихся от войны в Украине, еще как минимум на один год. Так, Департамент миграции Литвы планирует приступить к замене вида на жительство в конце ноября.

«Новые разрешения для украинских беженцев будут действительны до 4 марта 2025 года», – говорится в сообщении.

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