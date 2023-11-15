У Литві анонсували початок обміну посвідок на проживання для українських біженців: деталі

Оновлення документів розпочинається у листопаді.

У Литві анонсували початок обміну посвідок на проживання для українських біженців. Оновлення документів розпочинається у листопаді. У Департаменті міграції Литви пояснили, чи потрібно українцям записуватися на прийом для заміни документа. Про це повідомляє LRT.

Українські військові біженці, які мають цифровий тимчасовий дозвіл на проживання в Литві, виданий на підставі тимчасового захисту, нещодавно отримали нагадування про те, що термін дії цих документів скоро минає.

У Департаменті міграції зазначили, що ці повідомлення формуються автоматично, і поки що українцям, які їх отримали, не треба записуватися на прийом до офісів обслуговування клієнтів.

Цифрова посвідка на проживання, введена в січні цього року, діє до 4 березня 2024 року. У Євросоюзі ухвалили продовження тимчасового захисту для осіб, які рятуються від війни в Україні, ще як мінімум на один рік. Так, Департамент міграції Литви планує розпочати заміну посвідок на проживання в кінці листопада.

«Нові дозволи для українських біженців будуть дійсними до 4 березня 2025 року», – йдеться у повідомленні.

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