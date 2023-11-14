Контроль за деклараціями посадовців посилять, - Кабмін схвалив законопроект на виконання рекомендацій Єврокомісії

Єврокомісія рекомендувала, аби НАЗК все ж перевіряло підстави набуття чиновниками квартир та авто до призначення на посаду.

Кабмін 14 листопада схвалив законопроект про внесення змін до Закону «Про запобігання корупції» щодо приведення окремих положень у відповідність до висновків Європейської комісії щодо України.

Законопроектом пропонується привести окремі положення Закону «Про запобігання корупції» у відповідність до висновків Європейської комісії щодо України, викладених у звіті від 8 листопада. А саме у частині скасування обмеження повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) продовжувати перевірку активів, які вже пройшли процес перевірки, та щодо перевірки майна, набутого декларантами до призначення на посаду, без шкоди для правил, що застосовуються до національної безпеки під час воєнного стану.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський 10 жовтня підписав закон про відновлення електронного декларування та відкриття декларацій посадовців (законопроект 9534).

Однак порівняно з попереднім законодавством він передбачає послаблення для чиновників та спрощення роботи для НАЗК в частині проведення обов’язкових перевірок.

Зокрема, він передбачає, що НАЗК не буде перевіряти підстави набуття квартир та авто до призначення на посаду. Так, у тексті, прийнятому парламентом, передбачено, що під час проведення повної перевірки декларації НАЗК не здійснює перевірку підстав набуття об’єктів нерухомості і транспортних засобів, набутих суб’єктом декларування або членом його сім’ї у власність до дня обрання (призначення) особи на посаду, у зв’язку з перебуванням на якій в особи вперше виник обов’язок подання декларацій.

У законі також прописано, що не можуть бути предметом повторної перевірки відомості, зазначені за попередній період суб’єктом декларування, які вже були предметом перевірки НАЗК та за результатами перевірки яких порушень не виявлено.

Ще однією новелою є те, що відомості, вважаються такими, що зазначені у декларації, якщо вони відображені хоча б в одному розділі декларації. У такому разі невнесення відомостей до інших розділів декларації не вважається поданням суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей або неподанням таких відомостей.

З закону також прибрали норму про обов’язковість повної перевірки декларацій високопоставлених посадовців.

А саме, зі статті 51-3 Закону «Про запобігання корупції», яка регулює повну перевірку декларацій, вилучається слово «обов’язкова» зі словосполучення «обов’язкова повна перевірка». Також у статті 51-4 прибирається норма про те, що встановлення невідповідності рівня життя суб’єкта декларування задекларованим ним майну і доходам є підставою для здійснення повної перевірки його декларації.

По суті, це може означати, що повна перевірка декларацій службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, віднині не буде обов’язковою для НАЗК.

Встановлення невідповідності рівня життя суб’єкта декларування задекларованим ним майну і доходам не буде підставою для здійснення повної перевірки його декларації.

Так, Законом у статті 51-4 прибирається норма про те, що встановлення невідповідності рівня життя суб’єкта декларування задекларованим ним майну і доходам є підставою для здійснення повної перевірки його декларації.

Тепер абзац 1 ч. 4 статті 51-4 буде звучати так: «У разі встановлення невідповідності рівня життя суб'єкта декларування задекларованим ним майну і доходам Національним агентством надається можливість суб’єкту декларування протягом десяти робочих днів надати письмове пояснення за таким фактом».

Чиновники зможуть не вказувати місцезнаходження нерухомості, де проживають їх діти та дружини за кордоном протягом воєнного стану.

Що сказала Єврокомісія

Єврокомісія у Звіті щодо України вказала, що рекомендує Європейській Раді розпочати переговори про вступ з Україною. Крім того, Комісія рекомендує, щоб Європейська Рада ухвалила рамки переговорів, коли Україна:

- ухвалить запропонований урядом закон про збільшення штатної чисельності Національного антикорупційного бюро України;

- вилучить із закону про запобігання корупції положення, які обмежують повноваження НАЗК продовжувати перевірки активів, які вже пройшли процес перевірки, та обмеження повноважень НАЗК щодо перевірки майна, придбаного декларантами до вступу на державну службу, без шкоди правилам, що застосовуються до забезпечення безпеки під час війни;

- ухвалить закон, який регулює лобіювання за європейськими стандартами, як частину антиолігархічного плану дій тощо.

Отже, на виконання цих побажань Уряд розробив та вніс до Ради відповідний законопроект.

Автор: Наталя Мамченко

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