Контроль за декларациями чиновников усилят, - Кабмин одобрил законопроект на выполнение рекомендаций Еврокомиссии

Еврокомиссия рекомендовала, чтобы НАПК все же проверяло основания приобретения чиновниками квартир и авто до назначения на должность.

Кабмин 14 ноября одобрил законопроект о внесении изменений в Закон «О предотвращении коррупции» о приведении отдельных положений в соответствие с выводами Европейской комиссии по Украине.

Законопроектом предлагается привести отдельные положения Закона «О предотвращении коррупции» в соответствие с выводами Европейской комиссии по Украине, изложенными в Отчете от 8 ноября. А именно в части отмены ограничения полномочий Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) продолжать проверку активов, уже прошедших процесс проверки, и относительно проверки имущества, приобретенного декларантами до назначения на должность, без ущерба для правил, применяемых в рамках национальной безопасности во время военного положения.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский 10 октября подписал закон о возобновлении электронного декларирования и открытии деклараций должностных лиц (законопроект 9534).

Однако по сравнению с предыдущим законодательством он предусматривает ослабление для чиновников и упрощение работы для НАПК в части проведения обязательных проверок.

В частности, он предусматривает, что НАПК не будет проверять основания приобретения квартир и авто до назначения на должность. Так, в тексте, принятом парламентом, предусмотрено, что во время проведения полной проверки декларации НАПК не осуществляет проверку оснований приобретения объектов недвижимости и транспортных средств, приобретенных субъектом декларирования или членом его семьи в собственность до дня избрания (назначения) лица на должность, в связи с пребыванием на котором у лица впервые возникла обязанность представления деклараций.

В законе также прописано, что не могут быть предметом повторной проверки сведения, указанные за предыдущий период субъектом декларирования, которые уже были предметом проверки НАПК и по результатам проверки каких нарушений не обнаружено.

Еще одной новеллой является то, что сведения считаются указанными в декларации, если они отражены хотя бы в одном разделе декларации. В таком случае невнесение сведений в другие разделы декларации не считается представлением субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений или непредставлением таких сведений.

Из закона также убрали норму об обязательности полной проверки деклараций высокопоставленных должностных лиц.

А именно, из статьи 51-3 Закона «О предотвращении коррупции», регулирующей полную проверку деклараций, изымается слово «обязательное» из словосочетания «обязательная полная проверка». Также в статье 51-4 убирается норма о том, что установление несоответствия уровня жизни субъекта декларирования задекларированному им имуществу и доходам является основанием для осуществления полной проверки его декларации.

По сути это может означать, что полная проверка деклараций должностных лиц, занимающих ответственное и особо ответственное положение, отныне не будет обязательной для НАПК.

Установление несоответствия уровня жизни субъекта декларирования задекларированному им имуществу и доходам не будет основанием для осуществления полной проверки его декларации.

Законом в статье 51-4 убирается норма о том, что установление несоответствия уровня жизни субъекта декларирования задекларированным им имуществу и доходам является основанием для осуществления полной проверки его декларации.

Теперь абзац 1 ч. 4 статьи 51-4 будет звучать так: «В случае установления несоответствия уровня жизни субъекта декларирования задекларированному им имуществу и доходам Национальным агентством предоставляется возможность субъекту декларирования в течение десяти рабочих дней предоставить письменное объяснение по такому факту».

Чиновники смогут не указывать местонахождение недвижимости, где проживают их дети и жены за границей во время военного положения.

Что сказала Еврокомиссия

Еврокомиссия в Отчете по Украине указала, что рекомендует Европейскому Совету начать переговоры о вступлении с Украиной. Кроме того, Комиссия рекомендует, чтобы Европейский Совет принял рамки переговоров, когда Украина:

- примет предложенный правительством закон об увеличении штатной численности Национального антикоррупционного бюро Украины;

- изъять из закона о предотвращении коррупции положения, ограничивающие полномочия НАПК продолжать проверки активов, уже прошедших процесс проверки, и ограничение полномочий НАПК по проверке имущества, приобретенного декларантами до вступления на государственную службу, без ущерба правилам, применяемым к обеспечению безопасности во время войны;

- примет закон, регулирующий лоббирование по европейским стандартам, как часть антиолигархического плана действий и т.д.

Итак, во исполнение этих пожеланий Правительство разработало и внесло в Раду соответствующий законопроект.

Автор: Наталья Мамченко

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