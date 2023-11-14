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В Эстонии запустят первую украиноязычную радиостанцию DRUZI

23:59, 14 ноября 2023
Радиостанция DRUZI заработает 17 ноября и будет транслировать украинскую и эстонскую музыку, а также новости.
В Эстонии запустят первую украиноязычную радиостанцию DRUZI
Источник фото: censor.net
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В пятницу, 17 ноября, в Эстонии начинает свою работу первая украиноязычная радиостанция под названием "DRUZI". Эта новая платформа объединяет две культуры, предоставляя возможность аудитории наслаждаться как эстонской, так и украинской музыкой, а также получать новости и информацию, - сообщает ERR.

В связи с прибытием более 120 000 украинских беженцев в страну с начала полномасштабного вторжения России в феврале прошлого года, украинская диаспора в Эстонии выросла в четыре раза. Это заставило Ассоциацию украинских организаций Эстонии рассмотреть возможность создания медийного канала для украинцев, чтобы они могли сохранять свою культурную самобытность, язык и иметь доступ к объективной и независимой информации. Кроме этого, целью канала является содействие интеграции украинцев в эстонское общество и упрощение диалога между украинской и эстонской общинами.

"С этой целью было создано радио "DRUZI". Мы уверены, что радио "DRUZI" обогатит жизнь украинцев в Эстонии и будет способствовать их интеграции в эстонское общество, а также сохранит их связь с родиной и украинской общиной", - отметил в пресс-релизе председатель Ассоциации украинских организаций Эстонии Владимир Паламар.

На новой станции будут звучать украинская и эстонская музыка, а также будут информировать слушателей о последних новостях и событиях, связанных с украинской общиной в Эстонии. Также планируются программы об украинской и эстонской культуре, истории, традициях, гастрономии и образовательные языковые программы для взрослых и детей. Радио DRUZI будет общаться и представлять контент на украинском языке, а также подавать информацию на английском и эстонском языках для облегчения интеграции украинцев в эстонское общество.

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