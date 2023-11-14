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  1. В Украине

Для каких земель и паев не определяется минимальное налоговое обязательство: разъяснение

23:42, 14 ноября 2023
Минимальное налоговое обязательство для земельных участков, земельных долей (паев) не определяется за период, за который не определяется плата за землю или единый налог 4 группы.
Для каких земель и паев не определяется минимальное налоговое обязательство: разъяснение
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Главное управление ГНС в Днепропетровской области разъяснило, для каких земельных участков, долей (паев) не определяется минимальное налоговое обязательство.

Так, пп. 14.1.114-2 НКУ определено, что минимальное налоговое обязательство (далее – МНС) это – минимальная величина налогового обязательства по уплате налогов, сборов, платежей, контроль за взиманием которых возложен на контролирующие органы, связанные с производством и реализацией собственной сельскохозяйственной продукции и/или с собственностью и/или пользованием (арендой, субарендой, эмфитевзисом, постоянным пользованием) земельными участками, отнесенными к сельскохозяйственным угодьям, рассчитана в соответствии с НКУ. Сумма МНС, определенных по каждому из земельных участков, право пользования которыми принадлежит одному юридическому или физическому лицу, в том числе физическому лицу – предпринимателю, является общим МНС.

Порядок определения МНС установлен ст. 38-1 НКУ, согласно пп. 38-1.1.4 которого МНС определяется за период владения (пользования) земельным участком, который приходится на соответствующий налоговый (отчетный) год.

Согласно п. 38-1.2 НКУ МНС не определяется для:

  • земельных участков, используемых дачными (дачно-строительными) и садоводческими (городническими) кооперативами (обществами), а также приобретенные в собственность/пользование членами этих кооперативов (обществ) в результате приватизации (покупки/продажи, аренды) в пределах принадлежавших земель этим кооперативам (обществам) в праве коллективной собственности или находились в их постоянном пользовании;
  • земель запаса;
  • неистребуемых земельных долей (паев), распорядителями которых есть органы местного самоуправления, кроме таких земельных долей (паев), переданных органами местного самоуправления в аренду;
  • земельных участков зон отчуждения и безусловного (обязательного) отселения, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы;
  • земельных участков, отнесенных к сельскохозяйственных угодий, принадлежащих физическим лицам на праве собственности и/или на праве пользования и на 01 января 2022 года находились в пределах населенных пунктов;
  • земельных участков, земельных долей (паев), за которые не начислялись и не уплачивались плата за землю или единый налог четвертой группы, находящихся в консервации, или загрязненные взрывоопасными предметами, или в отношении которых принято решение о предоставлении налоговых льгот по уплате местных налогов и/ или сборов из заявлений налогоплательщиков о признании земельных участков непригодными к использованию в связи с потенциальной угрозой их загрязнения взрывоопасными предметами.

Минимальное налоговое обязательство для земельных участков, земельных долей (паев), предусмотренных абзацем седьмым п. 38-1.2 НКУ, не определяется за период, за который не определяется плата за землю или единый налог четвертой группы.

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