На частных уроках развращал детей: суд вынес приговор учителю из Винницы

Учитель рисования получил 12 лет тюрьмы.

Суд вынес приговор учителю из Винницы за развращениеразорение малолетних детей. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Мужчина приговорен к 12 годам 6 месяцам лишения свободы с лишением права заниматься педагогической деятельностью сроком на 3 года.

Также удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании морального вреда на общую сумму 250 тыс грн.

Сообщается, что 56-летний мужчина под предлогом частных уроков по рисованию дома совершал физическое и интеллектуальное развращение четырех девочек в возрасте 7-14 лет. Он обладал возрастными и физическими преимуществами, а также пользовался авторитетом учителя.

Кроме того, с одной из потерпевших он переписывался в мессенджере, предлагал встречи интимного характера и в дальнейшем совершил в отношении нее развратные действия.

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