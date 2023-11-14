«Перевернутая Дженни» за $2 миллиона: в США продали самую дорогую почтовую марку в истории

Это редчайший лот из-за того, что самолет ошибочно напечатали перевернутым.

В Нью-Йорке на аукционе была продана самая дорогая почтовая марка в истории США. За нее заплатили $2 миллиона. Об этом сообщает BBC.

Красно-бело-синяя марка, известная как «Перевернутая Дженни», датируется 1918 годом и первоначально стоила 24 цента.

Это редчайший лот из-за того, что самолет Curtiss JN-4 ошибочно напечатали перевернутым. Этот самолет известен под прозвищем «Дженни».

Существует всего 100 экземпляров такой марки. Ее приобрел 76-летний филателист Чарльз Хек. Муж рассказал, что мечтал об этой марке с детства и назвал ее «святым Граалем почты». У него еще несколько других экземпляров худшего качества.

Также эта марка фигурировала в эпизоде мультсериала «Симпсоны».

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