«Перевернута Дженні» за $2 мільйони: у США продали найдорожчу поштову марку в історії

Це надзвичайно рідкісний лот через те, що літак помилково надрукували перевернутим.

У Нью-Йорку на аукціоні продали найдорожчу поштову марку в історії США. За неї заплатили $2 мільйони. Про це повідомляє BBC.

Червоно-біло-синя марка, відома як «Перевернута Дженні», датується 1918 роком і спочатку коштувала 24 центи.

Це надзвичайно рідкісний лот через те, що літак Curtiss JN-4 помилково надрукували перевернутим. Це літак відомий під прізвиськом «Дженні».

Існує лише 100 екземплярів такої марки. Її придбав 76-річний філателіст Чарльз Хек. Чоловік розповів, що мріяв про цю марку з дитинства і назвав її «святим Граалем пошти». У нього ще кілька інших екземплярів гіршої якості.

Також ця марка фігурувала в епізоді мультсеріалу «Сімпсони».

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