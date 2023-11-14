Кабмін провів засідання: які рішення ухвалили 14 листопада

Урядовці внесли зміни до переліку суб’єктів господарювання, в яких створюється відомча пожежна охорона, якими унормовано питання функціонування штатних пожежних підрозділів Нацвардії.

Фото: КМУ

У вівторок, 14 листопада, Кабінет Міністрів провів засідання. Які рішення ухвалили, повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» щодо посилення інституційної спроможності Національного антикорупційного бюро України». Законопроектом пропонується збільшити граничну чисельність штату Національного антикорупційного бюро України з 700 до 1000 осіб, передбачивши, зокрема, збільшення кількості осіб начальницького складу з 500 до 750 осіб. Враховуючи обмежені можливості фінансування в умовах правового режиму воєнного стану, реалізувати зазначені положення пропонується шляхом передбачення у прикінцевих та перехідних положеннях проекту акта забезпечення КМУ поетапного проведення конкурсу на заміщення додаткових вакантних посад.

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» щодо посилення інституційної спроможності Національного антикорупційного бюро України». Законопроектом пропонується збільшити граничну чисельність штату Національного антикорупційного бюро України з 700 до 1000 осіб, передбачивши, зокрема, збільшення кількості осіб начальницького складу з 500 до 750 осіб. Враховуючи обмежені можливості фінансування в умовах правового режиму воєнного стану, реалізувати зазначені положення пропонується шляхом передбачення у прикінцевих та перехідних положеннях проекту акта забезпечення КМУ поетапного проведення конкурсу на заміщення додаткових вакантних посад.

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо приведення окремих положень у відповідність до висновків Європейської Комісії щодо України». Законопроектом пропонується привести окремі положення ЗУ «Про запобігання корупції» у відповідність до висновків Європейської Комісії щодо України, викладених у звіті від 08.11.2023, в частині скасування обмежень повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції стосовно продовження перевірки активів, які вже пройшли процес перевірки, та щодо перевірки майна, набутого декларантами до призначення на посаду державної служби, без шкоди для правил, що застосовуються до національної безпеки під час воєнного стану.

- Внесено зміни, якими закріплено посилання на території активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, передбачені постановою КМУ від 06.12.2022 N 1364 «Деякі питання формування переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією», до Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, повʼязаних із пошкодженням будівель та споруд; Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій обʼєктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «єВідновлення»; Порядку надання компенсації за знищені обʼєкти нерухомого майна; Порядку використання коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії, що спрямовуються на відновлення обʼєктів нерухомого майна житлового призначення, пошкоджених/знищених внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції в результаті збройної агресії Російської Федерації, та надання компенсації за такі обʼєкти; Умов забезпечення приватним акціонерним товариством «Українська фінансова житлова компанія» доступного іпотечного кредитування громадян України; постанови КМУ від 21.06.2022 N 738 «Деякі питання надання грантів бізнесу» та постанови КМУ від 25.04.2023 N 391 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів та органів місцевого самоврядування під час воєнного стану».

- Внесено зміни до переліку лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуються на виконання відповідних угод (договорів), укладених особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я. Розширено номенклатурну позицію «Вакцина для профілактики поліомієліту (оральна)» розділу «Імунобіологічні препарати для проведення імунопрофілактики населення, вироби для забезпечення умов температурного контролю імунобіологічних препаратів та медичні вироби» в частині дозування з метою своєчасного забезпечення населення України життєво важливими імунобіологічними препаратами.

- Внесено зміни до Переліку видів діяльності, викиди парникових газів в результаті провадження яких підлягають моніторингу, звітності та верифікації, що розширюють перелік видів зазначеної діяльності, а саме врегульовано діяльність з виробництво скла, включаючи скловолокно, з потужністю плавлення понад 20 тонн на добу, що більше відповідає Директиві N 2003/87/ ЄС у частині, що стосується системи моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів. Внесено зміни до Порядку верифікації звіту оператора про викиди парникових газів щодо надання можливості проведення невиїзної верифікації за наявності загрози життю та здоровʼю внаслідок бойових дій та уточнення стандартів, за яким акредитується верифікатор. Внесено зміни до Порядку здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів в частині збільшення строку для подання оператором змін до Плану моніторингу та продовження «перехідного періоду» впровадження системи моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів тощо.

- Внесено зміни до постанов КМУ від 07.09.1998 N 1388 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів» і постанови КМУ від 04.06.2007 N 795 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання». Уточнено вартість платних послуг щодо присвоєння буквено-цифрової цифрової комбінації номерним знакам, які надаються територіальними органами з надання сервісних послуг МВС, що дозволить пропорційно врегулювати попит та фактичну наявність номерних знаків з відповідною комбінацією цифр та забезпечить збільшення надходжень до спеціального фонду державного бюджету.

- Внесено зміни до переліку суб’єктів господарювання, в яких створюється відомча пожежна охорона, якими унормовано питання функціонування штатних пожежних підрозділів Національної гвардії України.

- Затверджено, на виконання пункту 4 частини першої статті 15 ЗУ «Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності», Порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 21.10.1995 N 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого тазу, твердого та рідкого пічного побутового палива» та до постанови КМУ від 13.06.2023 N 601 «Про реалізацію експериментального проекту щодо удосконалення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива». Надано Пенсійному фонду України можливість призначати житлові субсидії громадянам за декларативним принципом на зазначену у спрощеній заяві про призначення та надання житлової субсидії адресу домогосподарства. Змінено логіку ідентифікації переліку наявних житлово-комунальних послуг за адресою домогосподарства, коли співставлення адрес потенційних/фактичних отримувачів житлових субсидій здійснюватиметься Пенсійним фондом України, а не їх надавачами/виконавцями. Передбачено можливість продовження строку розгляду спрощеної заяви, поданої заявником, на 10 робочих днів у разі виявлення фактів, які потребують додаткової перевірки.

- Затверджено, на виконання частини третьої статті 38 ЗУ «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги», Порядок визнання іноземних сертифікатів відкритих ключів, електронних підписів, а також використання інформаційно-комунікаційної системи центрального засвідчувального органу для забезпечення визнання в Україні електронних довірчих послуг, іноземних сертифікатів відкритих ключів, що використовуються під час надання юридично значущих електронних послуг у процесі взаємодії між субʼєктами різних держав. Приведено Порядок проведення експериментального проекту щодо взаємного визнання електронних довірчих послуг між Україною та Європейським Союзом у відповідність до ЗУ від 01.12.2022 N 2801-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення укладення угоди між Україною та Європейським Союзом про взаємне визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг та імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері електронної ідентифікації». Визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 23.01.2019 N 60 «Про затвердження Порядку взаємного визнання українських та іноземних сертифікатів відкритих ключів, електронних підписів, а також використання інформаційно-телекомунікаційної системи центрального засвідчувального органу для забезпечення визнання в Україні електронних довірчих послуг, іноземних сертифікатів відкритих ключів, що використовуються під час надання юридично значущих електронних послуг у процесі взаємодії між суб'єктами різних держав».

- Внесено зміни до постанов КМУ від 12.12.2018 N 1110 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству фінансів для забезпечення функціонування Фонду розвитку інновацій» та постанови КМУ від 09.06.2021 N 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» для врахування у їх положеннях Міністерства цифрової трансформації як головного розпорядника бюджетних коштів та відповідального виконавця за бюджетною програмою «Забезпечення функціонування Фонду розвитку інновацій», якому в Державному бюджеті України на 2023 рік передбачено кошти для забезпечення функціонування Фонду.

- Внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення. Доповнено Порядок новим напрямом використання бюджетних коштів, а саме: «ліквідація наслідків бойових дій та відновлення виробничої діяльності підприємств оборонно-промислового комплексу».

- Внесено зміни до постанов КМУ від 09.08.2017 N 558 «Про відбір на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів» та від 27.09.2017 N 719 «Про затвердження Порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах». Змінами передбачено забезпечення більшої прозорості діяльності АРМА під час процедури реалізації активів та відкритості доступу до інформації про їх проведення для громадськості та зацікавлених осіб та розблокування можливості реалізації арештованих активів за кордоном. Закріплено можливість здійснення реалізації активів за допомогою прогресивних технологій, які забезпечують вільний доступ до участі у конкурсі та публічність таких процесів. Затверджено Порядок відбору на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів, яким визначено механізм формування відповідної конкурсної комісії, врегульовано процедурні аспекти її діяльності, кваліфікаційні критерії до учасників конкурсу, які підлягають оцінці, та визначено перелік документів, які подаються для підтвердження відповідності претендента таким критеріям.

- Внесено зміни до Порядку реалізації експериментального проекту з будівництва магістральних водогонів, затвердженого постановою КМУ від 06.06.2023 N 566 «Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії для реалізації експериментального проекту з будівництва магістральних водогонів у зв’язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов’язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції». Встановлено, що розмір та строк здійснення попередньої оплати робіт (послуг) встановлюються у договорах про закупівлю робіт (послуг) за рішенням головного розпорядника бюджетних коштів виходячи із необхідності, що обґрунтовується, зокрема, реальним станом поставки товару, виконання робіт, надання послуг, сезонності робіт, циклу виробництва, але не пізніше 31.12.2023. Виключено з Порядку норми щодо строку здійснення попередньої оплати робіт (послуг), який не може перевищувати двох місяців.

- Внесено зміну в додаток 1 до постанови КМУ від 05.04.2014 N 85 «Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів» з метою оптимізації чисельності посад в апараті Державної митної служби України та її територіальних органах та виокремлення із загальної чисельності працівників територіальних органів Держмитслужби посад,

що не належать до державної служби (посад обслуговуючого персоналу).

- Внесено зміни до плану пріоритетних дій Уряду на 2023 рік, якими визначено Міністерство цифрової трансформації відповідальним за виконання заходу з розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про робототехніку та роботизацію в Україні та змінено строк його виконання.

- Здійснено в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Національній академії педагогічних наук на 2023 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків шляхом зменшення обсягу видатків розвитку за програмою «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері освіти, педагогіки і психології» на 500 тис. гривень та збільшення обсягу видатків споживання за програмою «Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії педагогічних наук України» на 500 тис. гривень.

- Виділено Міністерству у справах ветеранів 1 млн. 878,8 тис. гривень для надання одноразової грошової допомоги члену сімʼї волонтера, який загинув під час надання волонтерської допомоги в районі здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у звʼязку з військовою агресією Російської Федерації проти України, та волонтеру, який став особою з інвалідністю внаслідок поранення, одержаного під час надання волонтерської допомоги в районі здійснення зазначених заходів.

- Передано частину бюджетних призначень, передбачених у 2023 році Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у загальному фонді державного бюджету за програмою «Забезпечення захисту прав і свобод громадян України, що проживають на тимчасово окупованій території України, допомоги громадянам України з гуманітарно-кризових питань та здійснення заходів із передачі та репатріації тіл (останків) осіб, загиблих (померлих) у звʼязку із збройною агресією проти України» у сумі 5 млн. 545,1 тис. гривень Міністерству оборони за програмою «Забезпечення діяльності Збройних Сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни» з метою забезпечення діяльності спеціальних пошукових груп, що здійснюють заходи з вилучення, передачі та репатріації тіл (останків) осіб, загиблих (померлих) у звʼязку із збройною агресією РФ проти України.

- Виділено, з метою покриття витрат за травень-липень 2023 р. обʼєктів державної, комунальної та приватної власності, у будівлях (приміщеннях) яких у період воєнного стану на безоплатній основі розміщувалися внутрішньо переміщені особи, 60 млн. 983 тис. 115 гривень, а саме: центральним органам виконавчої влади - 9 млн. 723 тис. 436 гривень для надання компенсації підприємствам, установам і закладам державної форми власності, які належать до сфери їх управління; Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій - 49 млн. 281 тис. 475 гривень для надання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію комунальним закладам, державним закладам освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, та закладам спільної власності територіальних громад області та району, що перебувають в управлінні обласних та районних рад; обласним державним адміністраціям (відповідним військовим адміністраціям) - 1 млн. 978 тис. 204 гривні для надання компенсації приватним закладам (крім приватних закладів освіти).

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