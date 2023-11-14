Держава привертає інвестиції шляхом страхування воєнних ризиків

Українська влада обговорює запуск нових проєктів у сфері страхування воєнних ризиків.

Джерело фото: kmu.gov.ua

Держава привертає інвестиції шляхом надання страхового покриття в разі воєнних ризиків. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Держава привертає інвестиції шляхом надання страхового покриття в разі воєнних ризиків. Від початку повномасштабної війни, MIGA вже надавала страхове покриття на суму понад 166 мільйонів доларів, а зараз активно обговорюється запуск нових проєктів.

Додатково, DFC (Corporation for International Development) недавно схвалила п’ять нових проєктів обсягом у 380 мільйонів доларів. Також тривають переговори з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) щодо страхування торгових операцій.

Одним зі стратегічно важливих напрямків є вільна навігація в Чорному морі. Після узгоджень між Президентом України Володимиром Зеленським та Прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, Україна спільно з пулом британських страхових компаній створила спеціальний механізм. Це дозволить знизити вартість страхування від воєнних ризиків для експортерів продукції з України. Цей крок зробить чорноморський коридор більш доступним для широкого кола експортерів.

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