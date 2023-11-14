У Німеччині стрімко зростає кількість нападів на біженців

На вересень 2023 рокі у Німеччині зафіксовано 1515 нападів на біженців.

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У Німеччині у цьому році значно зросла кількість нападів на біженців, прохачів притулку та гуртожитку для мігрантів. За перші дев'ять місяців 2023 року зафіксовано 1515 нападів, що перевищує число аналогічних інцидентів за весь попередній рік (1371 напад). Про це йдеться у відповіді федерального уряду на запит парламентської фракції Лівої партії, пише DW.

Більшість нападів були здійснені правими екстремістами. Зокрема, лише у третьому кварталі поточного року в гуртожитках для біженців сталося 30 нападів, з яких 23 були приписані правим екстремістам, повідомила поліція.

Правоохоронці вважають, що 375 з 417 політично мотивованих нападів, зафіксованих у липні-вересні, вчинені представниками ультраправих. Ще 19 подій пов'язані з "іноземною ідеологією", а два віднесені до категорії злочинів лівих екстремістів. Однак мотиви деяких нападів залишаються невизначеними. У 55 випадках було застосовано насильство.

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