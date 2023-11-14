Євросоюз та США допоможуть Україні реформувати Рахункову палату

У Комітеті Ради незабаром запрацює робоча група щодо законопроєктів про реформування Рахункової палати із залученням представників Євросоюзу і США.

У Бюджетному комітеті Верховної Ради незабаром запрацює робоча група щодо законопроєктів про реформування Рахункової палати із залученням представників Євросоюзу і США. Про це повідомляє Рахункова палата.

Зазначається, що мета майбутніх змін - питання прозорості та контролю за використанням європейських грошей.

«Відповідно до висновків Єврокомісії щодо заявки України на членство, Україна має розширити мандат Рахункової палати та запровадити використання усіх міжнародних стандартів аудиту», – заявила народна депутатка, голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Роксолана Підласа.

З цією ж метою очільник Рахункової палати Андрій Майснер наразі перебуває у Кракові (Польща) на робочій зустрічі з керівником Рахункової палати США (U.S. GAO) Джином Додаро.

«Сторони обговорять спільне проведення аудитів вищими органами аудиту України та США за напрямами відновлення України, захисту від терористичних атак рф тощо», - зазначають в Рахунковій палаті.

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