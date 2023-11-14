Евросоюз и США помогут Украине реформировать Счетную палату

В Комитете Рады в скором времени заработает рабочая группа по законопроектам о реформировании Счетной палаты с привлечением представителей Евросоюза и США.

В Бюджетном комитете Верховной Рады в скором времени заработает рабочая группа по законопроектам о реформировании Счетной палаты с привлечением представителей Евросоюза и США. Об этом сообщает Счетная палата.

Отмечается, что цель будущих изменений – вопрос прозрачности и контроля за использованием европейских денег.

«Согласно выводам Еврокомиссии по заявке Украины на членство, Украина должна расширить мандат Счетной палаты и ввести использование всех международных стандартов аудита», – заявила народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады Украины по бюджету Роксолана Пидласа.

С этой же целью глава Счетной палаты Андрей Майснер находится в Кракове (Польша) на рабочей встрече с руководителем Счетной палаты США (U.S. GAO) Джином Додаро.

«Стороны обсудят совместное проведение аудитов высшими органами аудита Украины и США по направлениям восстановления Украины, защиты от террористических атак рф и т.д.», - отмечают в Счетной палате.

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