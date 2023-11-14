В Киеве вспышка скарлатины: в некоторых школах объявлен карантин, — СМИ

Чаще скарлатиной болеют дети, но этот опасный недуг также поражает и взрослых.

В Киеве объявлен карантин в некоторых школах из-за вспышки скарлатины. Многие школьники вынуждены учиться дома. Об этом сообщает «Главком».

Как известно, чаще всего это заболевание поражает детей.

Министерство здравоохранения официально не прокомментировало вспышки острой инфекционной болезни в Киеве.

Скарлатина – это острое инфекционное заболевание, вызванное гемолитическим стрептококком группы А. Чаще скарлатиной болеют дети, но этот опасный недуг также поражает и взрослых.

Фото: Главком

Симптомы:

Скарлатина имеет инкубационный период 1-12 дней, впрочем, болезнь может развиться быстрее от двух до семи дней. Скарлатина начинается внезапно, сначала появляется ангина. На языке появляется белое наслоение, которое исчезает через два-три дня, затем он становится ярко-малинового цвета.

Поэтому для этого заболевания характерно острое начало болезни, проявляющееся в ярко выраженной интоксикации организма, повышении температуры, сильной боли в горле, особенно при глотании. К второстепенным признакам относят: головную боль, общую слабость, рвоту, сухость кожи.

И все же главным симптомом скарлатины является сыпь. Его появление может появиться не сразу, а на второй или третий день заболевания. Сыпь концентрируется на изгибающих поверхностях конечностей, естественных складках, шее, боковой поверхности туловища и животе. Преимущественно сыпь появляется на нижней части живота, в паховой зоне, на ягодицах, внутренних поверхностях конечностей.

Заметим, что ранняя диагностика скарлатины поможет избежать развития осложнений.

Как передается:

Болезнь передается в большинстве случаев воздуху капельным путем. Однако не редки случаи, когда скарлатина передавалась контактно-бытовым путем, через игрушки или пищу.

Как уберечься:

Прививки от скарлатины нет, но после того, как человек переболеет – вырабатывается иммунитет. Специфической профилактики скарлатины также нет, но из-за инфекционного заболевания медики рекомендуют как можно чаще проветривать помещение, гулять на свежем воздухе, избегать контактов с больными людьми и мыть руки после улицы и перед едой.

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