У Києві спалах скарлатини: у деяких школах оголошено карантин, — ЗМІ

Найчастіше на скарлатину хворіють діти, але ця небезпечна недуга також вражає і дорослих.

У Києві оголошено карантин у деяких школах через спалах скарлатини. Чимало школярів вимушені навчатися вдома. Про це повідомляє «Главком».

Як відомо, найчастіше це захворювання вражає дітей.

Наразі Міністерство охорони здоров’я офіційно не прокоментував спалахи гострої інфекційної хвороби в Києві.

Скарлатина – це гостре інфекційне захворювання, що викликане гемолітичним стрептококом групи А. Найчастіше на скарлатину хворіють діти, але ця небезпечна недуга також вражає і дорослих.

Фото: Главком

Симптоми:

Скарлатина має інкубаційний період 1-12 днів, утім, хвороба може розвинутися швидше – від двох до семи днів. Скарлатина розпочинається раптово, спершу з’являється ангіна. На язику з’являється біле нашарування, яке зникає за два-три дні, потім він стає яскраво-малинового кольору.

Тож для цього захворювання характерний гострий початок хвороби, який проявляється в яскраво вираженій інтоксикації організму, підвищенні температури, сильному болі в горлі, особливо при ковтанні. До другорядних ознак відносять: головний біль, загальну слабкість, блювоту, сухість шкіри.

Та все ж головним симптомом скарлатини є висип. Його поява може з'явитися не одразу, а на другий чи третій день захворювання. Висип концентрується на згинальних поверхнях кінцівок, природних складках, шиї, бічній поверхні тулуба і животі. Переважно висип з’являється на нижній частині живота, у паховій зоні, на сідницях, внутрішніх поверхнях кінцівок.

Зауважимо, рання діагностика скарлатини допоможе уникнути розвитку ускладнень.

Як передається:

Хвороба передається в більшості випадку повітря крапельним шляхом. Однак не рідкими є випадки, коли скарлатина передавалася контактно-побутовим шляхом, через іграшки або їжу.

Як уберегтися:

Щеплення від скарлатини немає, але після того, як людина перехворіє – виробляється імунітет. Специфічної профілактики скарлатини також немає, але через те, що це інфекційне захворювання, медики рекомендують якомога частіше провітрювати приміщення, гуляти на свіжому повітрі, уникати контактів з хворими людьми та мити руки після вулиці та перед їдою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.