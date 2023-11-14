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Кабмін схвалив законопроект про збільшення штату НАБУ

16:58, 14 листопада 2023
Пропонується збільшити граничну чисельність штату НАБУ з 700 до 1000 осіб, зокрема, начальницького складу з 500 до 750 осіб.
Кабмін схвалив законопроект про збільшення штату НАБУ
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Кабмін на засіданні 14 листопада схвалив законопроект про внесення змін до Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» щодо посилення інституційної спроможності НАБУ.

Законопроектом пропонується збільшити граничну чисельність штату Національного антикорупційного бюро України з 700 до 1000 осіб, передбачивши, зокрема, збільшення кількості осіб начальницького складу з 500 до 750 осіб.

Враховуючи обмежені можливості фінансування в умовах правового режиму воєнного стану, реалізувати зазначені положення пропонується шляхом передбачення у прикінцевих та перехідних положеннях проекту акта забезпечення КМУ поетапного проведення конкурсу на заміщення додаткових вакантних посад.

Нагадаємо, 8 листопада Єврокомісія оприлюднила Звіт стосовно можливості розпочати переговори про вступ України до Європейського Союзу. Серед іншого рекомендовано прийняти закон про збільшення штатної чисельності НАБУ.

Раніше ми писали, що однією з рекомендацій для відкриття переговорів може бути розширення штату НАБУ. Про таку потребу ще у березні 2023 року зазначав директор НАБУ Семен Кривонос.

Автор: Наталя Мамченко

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